فعالیت کشاورزی نیازمند مدیریت دقیق است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی در جریان بازدید از پروژه انتقال آب از سد شمیل هرمزگان به روستای گوربند میناب که مدیر کل آب منطقه ای هرمزگان، مدیر کل آب و فاضلاب هرمزگان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در آن حضور داشتند، بیان داشت: سطح زیر کشت محصولات کشاورزی باید از هر نظر مناسب باشند و کاشت محصولات با مدیریت صحیح به گونه ای اجرا شود که در هنگام فروش محصولات بیشترین سود ممکن نصیب کشاورز شود.

وی ادامه داد: نقش واسطه ها برای خرید محصولات کشاورزی باید کمتر شود چراکه وجود واسطه ها مانع بهره مندی کشاورزان از سود حقیقی می شود.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: محصولات کشاورزی باید بازاریابی و با قیمت مناسب فروخته شوند.

هاشمی تختی با اشاره به اهمیت نقش کشاورزی هرمزگان در کشور بیان داشت: استان هرمزگان و تمام شهرهای جنوبی اهمیت بالایی در تامین نیازهای کشاورزی کشور در فصلهای سرما برعهده دارند از این رو کشاورزی در استان از اهمیت بالایی برخوردار است و تمام نهادهای تاثیر گذار در این بخش باید با دقت برنامه ریزی و عمل کنند.

وی تاکید کرد: امکانات رفاهی و اشتغال در روستاها باید تامین شود تا روستائیان در روستا باقی بمانند و به خاطر کار یا کمبود امکانات در روستا به شهر مهاجرت نکنند.

استاندار هرمزگان در خصوص اجرای این طرح گفت: استان هرمزگان در حدود 10 سال با مشکل خشکسالی مواجه بوده است و برای مقابله با این پدیده در این پروژه از آب سد استقلال میناب استفاده می شود.

هاشمی تختی ادامه داد: استفاده از آب پشت سد استقلال میناب به تنهایی ممکن بود در تامین آب شرب مشکل به وجود بیاورد به همین دلیل قرار شد از آب سد شمیل برای جبران این کمبود استفاده شود.

وی تاکید کرد: صرفه جویی در مصرف آب امری است که همیشه باید در نظر داشت و این موضوع در زمان فراوانی نزولات آسمانی نیز باید در نظر گرفته شود.

در ادامه این مراسم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با تاکید بر لزوم کنترل منابع آب و مدیریت مصرف آن بیان داشت: مصرف بیش از حد آب به هیچ وجه برای کشور ما پسندیده و مناسب نیست و مصرف منابع آبی به ویژه در بخش کشاورزی باید با دقت و مدیریت انجام شود.

سید نصیر سید محمدی تصریح کرد: اصلاح باغات و آبیاری تحت فشار از جمله کارهایی است که در حوزه کشاورزی باید به طور جدی پیگیری و انجام شود.

وی ادامه داد: آب منطقه ای هرمزگان و جهاد کشاورزی با همکاری یکدیگر این موضوع را دنبال می کنند و انجام کارهای مطالعاتی طرح بر عهده آب منطقه ای و تسطیح اراضی و اصلاح باغات نیز بر عهده جهاد کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی یاد آور شد: در حال حاضر 200 هزار هکتار از اراضی موجود در این منطقه تسطیح شده است.

سید محمدی ادامه داد: بر اساس طرح جدید 700 هکتار دیگر نیز باید مورد تسطیح قرار گیرد که از این میزان کار 154 هکتار تمام شده است.