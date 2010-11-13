به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی غروب جمعه در دیدار با جمعی از ائمه جماعات سراسر کشور در سخنانی اظهار داشت: ائمه جماعات و روحانیت باید در میان مردم و زندگی ساده‌ای داشته باشد و غمخوار و کمک کار مردم باشد، چرا مردم به آنها چشم دوخته‌اند.



وی گفت: مردم از روحانیت شیوه انبیا را طلب می‌کنند که روحانیت نباید دچار تجمل و زرق و برق دنیا شود.



استاد برجسته حوزه خاطر‌نشان کرد: هر‌ شخصی که در علم رشد کند اما ساده زیستی نداشته باشد از خداوند دور خواهند ماند‌.



نوری همدانی در ادامه اظهار داشت: انقلاب اسلامی بر روی سه اصل اساسی استوار است که شامل اسلام، مردم ، رهبری می‌شود.



این مرجع تقلید حضور مردم در صحنه را بسیار مهم دانست و گفت: باید همواره تلاش کرد تا مردم را راضی نگه داشت و در این راستا باید به محرومین و فقرا توجه بیشتری کرد‌.



حفظ نظام از نماز و روزه واجب‌تر است



وی اضافه کرد: این توده مردم بودند که با حضور پر رنگ خود در 9 دی و 22 بهمن سیلی به صورت فتنه گران زدند‌.



آیت الله نوری همدانی حفظ نظام اسلامی را موضوع مهمی دانست و گفت: حفظ نظام از واجبات دیگر مانند نماز و روزه واجب‌تر است و این انقلاب مقدمه ظهور امام عصر‌(عج) است که تا ظهور آن حضرت باید این راه را باجدیت ادامه داد.



استاد برجسته حوزه، موقعیت کنونی جهان را حساس برشمرد و گفت: امروز در زمان حساسی واقع شده‌ایم و یکی از موضوعات مهمی که باید علما و روحانیت به آن توجه داشته باشد شناخت زمان است.



وی گفت: انقلاب اسلامی به عنوان یک نظام ولایی در جهان اسلام و سراسر دنیا شناخته شده است که همین امر احساسات قدرت‌های استکباری را بر انگیخته است‌.



آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه زمانی دشمنان کاری به کار روحانیت و همچنین کشور نداشتند افزود: در آن زمان روحانیت در حوزه‌های علمیه مشغول درس و بحث خود بود، اما با روی کار آمدن انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی حجاب‌ها از میان رفت و انقلاب اسلام ناب را به دنیا معرفی کرد و استکبار را در برابر خود خاضع کرد.



این مرجع تقلید با بیان اینکه قرن‌ها بود که اسلام در حاشیه به سر می‌برد اظهار داشت: سال‌ها شاهد اسلامی بدون فرهنگ جهاد و شهادت و استکبار ستیزی بودیم اما امروز به برکت انقلاب و تلاش های امام خمینی‌(ره) شاهد تجلی اسلام ناب محمدی هستیم.



وی در ادامه شناخت زمان را از ضرورت‌های علما و روحانیون برشمرد و گفت: روحانیت باید با رسانه‌های گروهی در ارتباط باشد تا فضای حاکم را بشناسد و در برابر مسائل مربوط موضع گیری‌های درست و شفافی داشته باشد‌.



وی ادامه داد: در این زمینه پیامبر اکرم‌(ص) فرمودند تا هنگامی که با زمان آشنا نباشیم نمی‌توانیم از بدعت‌ها آگاه شویم‌.



دین اسلام دینی رها بخش است



استاد برجسته حوزه اضافه کرد: باید بدعت‌ها را شناخت و از آنها آگاهی داشت و هیچ بدعتی از قدرت‌های استکباری و تهاجم فرهنگی آنها بالاتر نیست که باید در برابر آنها موضع‌گیری بسیار صریح و قاطع داشته باشیم‌.



این مرجع تقلید معرفی دین برای جامعه را ضرورت دانست و اظهار داشت: دینی که سال‌ها دچار تحریف و به حاشیه رانده شده بود با انقلاب اسلامی به عرصه زندگی مردم بازگشت که امروز وظیفه داریم معارف اسلامی و دینی را با استدلال و منطق به دنیا بشناسانیم.



وی در ادامه به معارف و اصول اسلام اشاره کرد و گفت: تمام هدف پیامبران‌(ص) برقراری عدالت در جامعه بود‌.



آیت الله نوری همدانی همچنین گفت: امام خمینی‌(ره) هر ده روز بیانیه‌ای را می‌نوشت و در طول 15 سال توانست مردم را آگاه و هوشیار و با هم متحد کند به طوری که در همه کشور شعار استقلال‌، آزادی جمهوری اسلامی طنین‌انداز بود.



وی با بیان اینکه دین اسلام دینی رها بخش است که باید چگونگی حکومت در اسلام را به دنیا معرفی کرد افزود: بعد از رحلت پیامبر اکرم‌(ص) انحرافاتی در جامعه ایجاد شد و مسیر حکومت تغییر یافت.



این مرجع تقلید با اشاره به اینکه اسلام تنها نظام ولایی را می‌پذیرد بیان کرد: در اسلام‌، رأس حکومت باید پیامبر‌(ص) و بعد ائمه معصومین باشند و در زمان غیبت نیز باید مجتهد و فقیهی عادل و مدیر حاکم باشد تا بتواند امت اسلامی را هدایت کند.