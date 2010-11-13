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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

نایب قهرمان المپیک به دنیای کشتی بازگشت

نایب قهرمان المپیک به دنیای کشتی بازگشت

مسعود مصطفی جوکار نایب قهرمان المپیک 2004 آتن پس از چند سال دوری به میادین کشتی بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این کشتی گیر وزن 60 کیلوگرم پس از چند سال دوری از میادین کشتی در رقابتهای کشتی آزاد جام مجاهدان سازندگی که روز جمعه در گلوگاه برگزار شد در دو وزن بالاتر بروی تشک رفت و با شکست مقابل حسن طهماسبی کشتی گیر سرشناس گلستانی صاحب مدال برنز این وزن شد.

این کشتی گیر سرشناس همدانی  برای بررسی وضعیت خود با یک ماه تمرین در رقابتهای جام مجاهدان سازندگی بروی تشک رفته بود و  پس از حضور در این رقابتها اعلام کرد قصد دارد در لیگ برتر کشتی به میدان برود. دلیل دوری این کشتی گیر سرشناس از دنیای کشتی دور شدن از ترکیب تیم ملی و برخی آسیب دیدگی ها بود.

کد مطلب 1190362

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