به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان کشور که روزهای سه شنبه تا جمعه در سالن امام خمینی (ره) کرمانشاه برگزار شد تیمهای تهران و اصفهان به مقام قهرمانی رسیدند.

در رقابتهای کشتی فرنگی که با حضور 87 کشتی گیر از سراسر کشور برگزار شد پس از اصفهان که با 45 امتیاز به مقام قهرمانی رسید تیم تهران با امتیاز مشترک و بدلیل رنگ مدال دوم شد وتیم آذربایجان شرقی در جایگاه سوم ایستاد.

در رقابتهای کشتی آزاد نیز تیم تهران با 55 امتیاز قهرمان شد و تیمهای کرمانشاه و خراسان رضوی به ترتیب با 50 و 41 امتیاز به مقام های دوم و سوم رسیدند.