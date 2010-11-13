60 انجمن فرهنگی، ادبی و هنری در استان مرکزی فعالیت می کند

مصطفی مشایخی مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، با بیان اینکه برای روند روبه رشد این انجمن ها نیاز به هزینه بیشتری است، گفت: موفقیت انجمن فرهنگی و هنری مانند خوشنویسی، تئاتر، سینمای جوان، انجمن هنرهای تجسمی، شعر و موسیقی و ادبی و قرآن و نهج‌البلاغه نسبی است.

وی با بیان اینکه هر انجمن حوزه کاری خاص خود را دارد که به صورت تیمی و گروهی فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: کمبود زیرساخت ها و فضاهای فرهنگی، توسعه نامتوازن ناشی از گسترش صنایع، تهاجم و جنگ نرم رسانه ای، نبود نظام جامع ارزشیابی از عملکرد دستگاه های متولی فرهنگ از تهدیدات فرهنگ و هنر محسوب می شود.

مشایخی با اشاره به درخواست انجمن هنرهای تجسمی برای داشتن نشریه اظهار داشت: این انجمن می تواند درخواست نشریه را به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و از برنامه‌های خود دفاع کند و اداره کل ارشاد نیز براساس اولویت ها و درخواست آنان با این انجمن همکاری می کند.

وی با اشاره به اینکه باید فرهنگ و هنر در این استان با حساسیت بیشتری دنبال شود، تصریح کرد: به طور کلی وضعیت کمی و کیفی برنامه های فرهنگی روبه رشد است در عین حال نیازمندی هایی وجود دارد که باید برآورده شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی یکی از مشکلات این اداره را کمبود نیروی انسانی دانست و گفت: در این زمینه و به خصوص در حوزه منابع انسانی باید نیروهای متخصص، توانمند و متعهد برای آینده عرصه فرهنگ و هنر و انجام کارهای زیربنایی، به کار گرفته شوند.