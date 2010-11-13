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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۸:۴۰

بازیهای آسیایی گوانگجو/

تیم ملی کشتی فرنگی چهارشنبه راهی چین می‌شود

تیم ملی کشتی فرنگی چهارشنبه راهی چین می‌شود

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران چهارشنبه هفته جاری به منظور حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو راهی چین می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرنگی کاران که مرحله پایانی تمرینات خود را به منظور حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو از روز 15 آبان ماه در محل خانه کشتی تهران و زیر نظر محمد بنا سرمربی تیم ملی و دستیارانش دنبال می کنند، در روزهای پایانی تمرینات سبک را در دستور کار خود دارند و با برنامه های کنترل وزن آماده می شوند تا در آوردگاه گوانگجو حضور یابند.

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی روز چهارشنبه 26 آبان ماه ابتدا راهی دوحه و پس از آن راهی گوانگجو می شوند تا روزهای 30 آبان ماه تا 2 آذرماه به مصاف حریفان آسیایی بروند.

آزاکاران نیز که مرحله پایانی تمرینات خود را از روز 8 آبان ماه در محل خانه کشتی تهران آغاز کرده اند روز 27 آبان ماه برای حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو تهران را به مقصد چین ترک می کنند. رقابتهای کشتی آزاد بازیهای آسیایی روزهای 2 تا 4 آذرماه برگزار می شود.

کد مطلب 1190365

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