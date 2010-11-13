725 هزار تن مواد شیمیایی و پلیمری در پتروشیمی اراک تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک به نقل از روابط عمومی این کارخانه در این مدت 232 هزار تن از محصولات نهایی به ارش 2829 میلیارد ریال در بازارهای داخلی به فروش رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 11 درصد افزایش و از لحاظ مقدار 48 درصد افزایش داشته است.

همچنین طی این مدت مقدار 113 هزار تن از محصولات نهایی نیز به ارزش حدود 106 میلیون دلار به بازارهای جهانی صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ مقدار 38 درصد کاهش و از لحاظ ارزش 22 درصد کاهش داشته است که علت اصلی آن سوق دادن بخش قابل توجهی از کالا جهت فروش داخلی و تامین نیازهای داخلی بوده که موجب افزایش 48 درصدی فروش داخلی شده است.

کل مقدار فروش مجتمع د ر این مدت 345 هزار تن به ارزش سه هزار و 888 میلیارد ریال بوده است که از لحاظ مقدار 12 درصد کاهش و از لحاظ ارزش 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است که علت اصلی کاهش تولید انجام تعمیرات اساسی دوره ای مجتمع بوده است.

مجتمع پتروشیمی اراک بیشترین تنوع تولید را در سطح صنایع پتروشیمی کشور داراست که سالانه حدود یک ونیم میلیون تن انواع محصولات مختلف شیمیایی و پلیمری از جمله پلی اتیلن های سبک خطی و سنگین، پلی پروپیلن، پلی بوتادین، اکسید اتیلن، اتیلن گلیکول ها، اتانول آمین ها، اتوکسیلات ها، بوتانول ها، اسیداستیک، وینیل استات و بنزین پیرولیز تولید می کند که این محصولات مواد اولیه بیش از پنج هزار واحد پایین دستی کشور را تامین می کند و بخشی از آن نیز به خارج از کشور صادر می شود.