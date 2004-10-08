اين موفقيت حاصل يك كار گروهي بود / بوسيناك مرا قانع كرد

رضا مشحون مدير سازمان تيمهاي ملي بسكتبال با بيان مطلب فوق درگفتگو با خبرنگار" مهر" اظهار داشت: زماني كه دليل تعويض حامد حدادي را دربازي مقابل قطرآن هم درحاليكه بسيارامتيازمي آورد را از بوسيناك پرسيدم، گفت: حامد نيازمند دو دقيقه استراحت است و پس از آن هم وي را به زمين فرستاد كه دراين حالت روند روبه رشد حامد در كسب امتياز، ادامه يافت و نهايتا به يك پيروزي شيرين دست پيدا كرديم.





مديرسازمان تيمهاي ملي در پايان پيروزي تيم ملي اميد ايران را مرهون زحمات يك نفرندانسته وتصريح كرد: اين پيروزي درسايه تلاش بي شائبه همه دست اندركاران فدراسيون بسكتبال، مربيان بازيكنان و رسانه ها و مطبوعات بدست آمد كه بدون هيچ چشمدشتي براي اين موفقيت تلاش كرده و درآن سهيم هستند.