  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۳۸

مدير سازمان تيمهاي ملي در گفتگو با "مهر":

اين موفقيت حاصل يك كار گروهي بود / بوسيناك مرا قانع كرد

اگر چه زمانيكه بوسيناك حامد حدادي را در حاليكه كسب امتياز مي كرد از زمين بيرون كشيد، با او موافق نبودم، اما او مرا قانع كرد.

رضا مشحون مدير سازمان تيمهاي ملي بسكتبال با بيان مطلب فوق درگفتگو با خبرنگار" مهر" اظهار داشت: زماني كه دليل تعويض حامد حدادي را دربازي مقابل قطرآن هم درحاليكه بسيارامتيازمي آورد را از بوسيناك پرسيدم، گفت: حامد نيازمند دو دقيقه استراحت است و پس از آن هم وي را به زمين فرستاد كه دراين حالت روند روبه رشد حامد در كسب امتياز، ادامه يافت و نهايتا به يك پيروزي شيرين دست پيدا كرديم.



مديرسازمان تيمهاي ملي در پايان پيروزي تيم ملي اميد ايران را مرهون زحمات يك نفرندانسته وتصريح كرد: اين پيروزي درسايه تلاش بي شائبه همه دست اندركاران فدراسيون بسكتبال، مربيان بازيكنان و رسانه ها و مطبوعات بدست آمد كه بدون هيچ چشمدشتي براي اين موفقيت تلاش كرده و درآن سهيم هستند.

کد مطلب 119037

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها