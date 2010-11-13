فریبرز تقی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این مطالعات برای استقرار مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی غرب کشور در اراک زمینی به مساحت 22 هکتار پیش‌بینی شده و برآورد سرمایه مورد نیاز ساخت آن بین 120تا 150 میلیارد تومان است.

وی گفت: ساخت این مرکز در دو مرحله و سقف زمانی پنج ساله دیده شده و در فهرست مصوبات پیشنهادی دور سوم سفر دولت قرار گرفته است.

تقی‌زاده افزود: برای این مرکز نمایشگاه بین‌المللی در مجموع بیش از 70 هزار متر مربع فضاهای نمایشگاهی مسقف و روباز طراحی و پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: وجود تمامی امکانات مورد نیاز نمایشگاهی نظیر هتل، هایپر مارکت، رستوران، پارکینگ خودرو، آمفی تئاتر، سالن‌های همایش، فضاهای آموزشی و نمایشگاه توانمندی‌های استان مرکزی پیش بینی شده است.

قائم مقام شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان مرکزی خاطرنشان کرد: حدود 15هزار متر مربع سالن‌های سرپوشیده و مسقف برای نمایشگاه‌های فصلی و موقت و ایجاد 10 هزار متر مربع سالن‌های مسقف سکویی برای استقرار وسایل و تجهیزات سنگین نیز در این طرح دیده شده است.

