زراعت صنوبر در استان مرکزی سالانه 200 هکتار افزایش می یابد

عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: زراعت صنوبر علاوه بر اشتغالزایی و درآمد مناسب، تاثیرات مهمی در حفظ آب و خاک، گسترش اراضی جنگلی، جذب بیشتر آب در لایه های زیرین خاک، تولید اکسیژن در محیط و کاهش آلودگیهای آب و هوا دارد.

وی افزود: در مقطع زمانی 15 سال گذشته زراعت صنوبر در استان مرکزی با رکود مواجه شده بود با توجه به اهمیت طبیعی و اقتصادی آن، ارائه تسهیلات و آموزش تخصصی به بهره برداران و بازاریابی احیا شد.

مظفری اظهار داشت: در هر هکتار قابلیت پرورش دو هزار و 500 اصله صنوبر وجود دارد و براساس برآوردهای انجام شده زراعت صنوبر در هر هکتار 20 تا 30 میلیون ریال درآمدزایی دارد.

وی توضیح داد: در برنامه های امسال اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، توسعه 200 هکتار عرصه های صنوبر کاری استان پیش بینی شده که با توجه به اصلاح گونه ها، زمان به ثمر رسیدن این درختچه ها پنج ساله است.

وی گفت: چوب اصل حاصل از صنوبر کاری پس از فرآوری در صنایع کاغذ سازی، مصالح ساختمانی، کبریت سازی، مبل و دکوراسیون کاربرد دارد.

