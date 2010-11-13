تداوم تجلی شقایق سرخ در لشگر 25 کربلا / طوسی فرزند قهرمان مازندران بود

به گزارش خبرنگار دفاع مقدس مهر در ساری، باز طوفانی از جنس غم دل های داغ دیده بچه های مظلوم لشگر 25 کربلا را بی تاب کرده است. با بغضی بی امان حنجره ام را می فشارد و دوباره دلم از درد بر دیوار سینه می کوبد تا شاید راهی برای فرار بیابد باز حادثه غم بار شلمچه و سه راه شهادت غرش تانکها، تیر مستقیم تانک و کالیبر صدای یا زهرا (س ) یاران خمینی (ره ) چشمان اشک آلود در شب عملیات تمنای شهادت بچه ها از خدا به خون غلطیدن جان لشگریان دلمان را تازه تراز هر زمانی در سوگ و اندوه می نشاند.

آری زندگی با صفای بسیجی ها در سنگرهای تنگ و تاریک شلمچه و فاو و هور و مجنون و ساحل اروند و قله های برفی کردستان با آن همه فضایل آسمانیش ما را به حسرت نشانیده است.

دریغ و درد جبهه و اهالی باصفایش هر دو با ما وداع کردند و بعد آنها ثانیه های عمرمان زخمی و با درد گذشت و حسرت دیروز و غبارهای گناه امروز که در ژرفای تنمان رخنه کرده است و جز شرمساری و سرافکندگی در مقابل مقام آنان چیزی نداریم.

طوسی اسطوره مقاومت و از خودگذشتگی بود

هر گاه سالروز عروج لاله ها از راه می رسد تمام ذهنمان را خاطرات مظلومانه آنان در بر می گیرد. آری شهید طوسی اسطوره ایثار و مقاومت و از خودگذشتگی در ایام خون و خطر بود. مردی که افتخار به یادماندنی مازندران است. دلاوری که مقام معظم رهبری در وصفش فرمودند " شجاعت و فعالیت ایشان (شهید طوسی ) در صحنه جنگ منجر به کسب فتوحات سرافرازی و افتخاری ابدی گردید".

شهیدی که بقول سرلشکر رحیم صفوی مالک اشتر لشکر بود مخلصی که همه وجودش به عشق امام و اسلام می تپید فرمانده بی ریایی که تمام عمرش را وقف انقلاب کرده بود و همیشه می گفت تا پشتم به خاک نیفتد آرام نمی گیرم.



این شهید بزرگوار در روستای طوسکلا از توابع شهرستان نکا چشم به دنیا گشود و قبل از انقلاب باحضوردر مراسم دینی و مذهبی و تشکیلات ضد رژیم نقش فعال و چشمگیری را به عهده داشت.

با آغاز تجاوز دشمن به ایران اسلامی دل از فضای آرام شهر برید و به جبهه های حق علیه باطل پا نهاد تا مابقی عمر خویش را در میدان نبرد برای اعتلای اسلام به کار بندد. این شهید بزرگوار با رشادت های فراوانی که در عرصه نبرد از خود به جای گذاشت خیلی زود نظر فرماندهان را به خود معطوف نمود و به تدریج مسئولیت های مهم در لشگر به او محول شد.



او که جز رضای خدا به چیز دیگری نمی اندیشید فقط به صرف اطاعت از فرماندهی تن به این مسئولیتها می داد لذا هیچگاه خود را لایق فرماندهی بسیجیان نمی دانست همیشه می گفت : فرمانده اصلی این خوبان امام زمان (عج ) است.



قامت رعنای طوسی تنها و بی زائر در خاک شلمچه آرمید

دلش در مسیر گمنامی و بی نشان بود برای همین بعد شهادتش سالها تنها و بی زائر قامت رعنایش در خاک گرم شلمچه آرمیده بود. گویا اصلا قصد برگشتن به فضای دلگیر شهر را نداشت. در عملیات کربلای پنج با آنکه در استراحت و تحت نظر پزشک بود دوباره در منطقه عملیاتی حاضر به انجام وظیفه شد و هرگاه به مرخصی می آمد یکی از اعضای خانواده یا بستگان و دوستان را با خود به جبهه می برد. حرف اول و آخرش جبهه و جنگ بود.



شهید محمد حسن طوسی همه وجودش عشق و ایثار و خروش و شوق و خدمت بی ریا بود و دفاع مقدس تجلی گوشه ای از اخلاصش بود. همرزمان طوسی هیچ گاه مجاهدت های بی ریایش را از یاد نخواهند برد.

محمّدحسن قاسمی طوسی معروف به طوسی، در ماه شعبان 1337هجری شمسی در روستای طوسکلا از توابع شهرستان نکا در استان مازندران به دنیا آمد و دوران کودکی اش را در دامن مادری مؤمنه و پدری پرهیزگار گذراند.

این شهید والامقام در سال 1344 به دبستان ابتدایی روستای محل سکونتش رفت. برای گذراندن دروس راهنمایی در مدرسه فردوسی نکا نام نویسی کرد.

پس از آن به دبیرستان طالقانی ساری رفت. در این مرحله بود که با تعدادی از انقلابیون آشنا شد تا اینکه پس از تحمل زحمات و زجرهای فراوان و گذراندن سختی‌ها و مشکلات، به گروه‌های مبارز علیه حکومت شاه پیوست.

همین زمان بود که با اندیشه های امام خمینی (ره) آشنا شد. به دلیل مشکلات مالی و روحیه انقلابی موقتاً دست از درس خواندن کشید. با دختر عمه اش ازدواج کرد.

برای رفتن به خدمت سربازی بارها و بارها از طرف پاسگاه ژاندارمری احضار شد. به همه گفته بود که به طاغوت خدمت نمی کند. سرانجام پس از اعزام به بیرجند و خوردن توتون و بالا رفتن ضربان قلبش موفق شد، معافیت بگیرد و در همین زمان مصادف بود با شروع تظاهرات مردمی علیه حکومت شاهنشاهی، به همراه تعدادی از روحانیون به ساماندهی تظاهرات مردمی در شهرهای ساری، نکا و بهشهر پرداخت. بارها تا آستانه دستگیری توسط ساواک و نیروهای شهربانی پیش رفت.

شهید طوسی در ماه بهمن 1357 برای استقبال از امام خمینی (ره) به همراه دوستان انقلابی اش به تهران رفت. پس از پیروزی انقلاب با تعدادی از روحانیون برای حفاظت از انقلاب، اقدام به تاسیس نیروی نظامی کمیته انقلاب اسلامی در شهر نکا کرد.

در مرداد 1358به عضویت سپاه پاسداران اتقلاب اسلامی در آمد. در آرام کردن اغتشاشات غائله گنبد نقش فراوانی داشت. به کردستان هجرت کرد و با جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان، آشنا شد. با شروع فعالیت ضدانقلاب درجنگل های شمال، به مازندران برگشت و گروه شهید را تأسیس کرد.

با آغاز جنگ تحمیلی توسط حکومت عراق علیه ایران در31 شهریور 1359، به همراه تعدادی از دوستانش به جبهه سرپل ذهاب رفت. مسئولیت پشتیبانی از نیروهای مستقر در منطقه به ایشان واگذار شد.

پس از بازگشت از سرپل ذهاب به معاونت عملیات سپاه ساری منصوب شد. آرام کردن جنگل های شمال از وظایف این معاونت بود. گردان رزمی جنگل برای مقابله با ضدانقلاب به پیشنهاد ایشان شکل گرفت.

پس از حمله ضد انقلاب در ششم بهمن 1360 به مردم آمل، به جبهه رفت. به همراه تیپ 31 عاشورا، در عملیات‌های فتح‌المبین، ‌بیت المقدس - آزادسازی خرمشهر- حضور یافت.دوباره به مازندران برگشت و برای پاکسازی جنگل‌های شمال کشور از وجود ضدانقلاب به مسئولیت عملیات محور سوادکوه - مازندران - منصوب شد.

وی پس از نشان دادن شایستگی هایش به فرماندهی تیپ سوم قرارگاه عملیاتی حضرت ابوالفضل (ع) رسید.

معاونت طرح و عملیات سپاه پاسداران منطقه سه گیلان و مازندران، جانشین قرارگاه نیرویی قدس مازندران، معاون اطلاعات لشکر 25 کربلا، حضور در عملیات های والفجر 4 و 6، بدر، خیبر، قدس 1 و 2، والفجر 8، کربلای 1 و 4 و 5 و 8، و رسیدن به جایگاه جانشینی فرماندهی لشکر ویژه 25 کربلا، از نکات برجسته زندگی وی محسوب می شود.

محمدحسن طوسی در طی خدمت اش چندین مرحله جراحات سخت ترکش‌های نارنجک، خمپاره، اصابت تیر مستقیم، مجروحیت سخت و طاقت فرسای شیمیایی، را تجربه کرد.

پیشنهاد اعزام به مکه معظمه را به دلیل اهمیت حضور در جنگ نپذیرفت. در آخرین روزهای عمرش به زیارت آقا علی بن موسی‌الرضا(ع)رفت.

شهید طوسی بنیانگذار لشگر ویژه 25 کربلا بوده است

سرتیپ پاسدار مهدی محمدی، معاون امور مجلس و استانهای ناجا درباره شهید طوسی گفت: لشگر 25 کربلا در دامن خود قهرمانان سرافراز فراوانی را تقدیم اسلام و ایران اسلامی نموده است.

وی افزود: مردم مازندران به این افتخاری که خداوند متعال نصیب آنان کرده بر خود می بالند و آن را ارج می نهند، وی ویژگی بارز شهید طوسی را در ادب و متانت وی عنوان کرد.

به گفته محمدی، شهید طوسی از بنیانگذاران لشگر همیشه ظفرمند و پیروز لشگر 25 کربلا بوده است.

شهید طوسی در کلام یاران

سرلشگر پاسدار رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره شهید طوسی اظهار داشت: سردار شهید طوسی را به لحاظ ارتباط کاری که با هم داشتیم کاملا می‌شناسم روحیه شجاعت و شهامت و عشق و ایثار در وجودش متبلور بود.

صفوی گفت: طوسی دارای استعداد فوق‌العاده نظامی و راهگشای بسیاری از مسائل نظامی در لشگربود از خصوصیات بارز کاری ایشان شناسایی کارشناسانه و فنی و دقیق او در مناطق عملیاتی بود با تمام خستگی که در وجودش بود دست از کار نمی‌کشید و تمام آرزویش پیروزی بچه‌ها و نابودی دشمن بود.

طوسی؛ مالک اشتر لشکر 25 کربلا

به گفته صفوی، سردار طوسی بر اثر رشادتهای بی‌مانند که از خود در لشگر به جا گذاشت می‌توان او را مالک اشتر لشگر25 کربلا نامید.

لشگر 25 کربلا در دامن خود قهرمانان سرافراز فراوانی را تقدیم اسلام کرد

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس درمورد این شهید والامقام می گوید: لشگر پر افتخار 25 کربلا در دامن خود قهرمانان سرافراز فراوانی را تقدیم اسلام و ایران عزیز کرده است و برادر عزیز و بزرگوار شهید طوسی یکی از این فرزندان قهرمان مازندران بود که در بنیانگذاری لشگر 25 کربلا سهم مهمی بر عهده داشت.



طوسی خستگی ناپذیر و شجاع بود



وی افزود: برادر عزیز و بزرگوار شهید طوسی یکی از این فرزندان قهرمان مازندران است که در بنیانگذاری لشگر 25 کربلا سهم مهمی بر عهده داشت و در مسئولیت‌ های مهمی همچون اطلاعات و فرماندهی و امور ستادی از خود شایستگی ‌های فراوانی را به ثبت رساند.



سرتیپ پاسدار کمیل کهنسال از همرزمان شهید طوسی و از فرماندهان دفاع مقدس اظهار داشت: من و شهید طوسی بعد از عملیات والفجر 8 در حین رفتن به فاو بودیم، او را خیلی ناراحت دیدم، مرتب با خود زمزمه‌هایی می‌کرد، پرسیدم محمد حسن چرا ناراحتی؟ گفت: بسیاری از دوستانم شهید شدند و من هنوز مانده‌ام. گفتم تو شهید می‌شوی، نگران نباش. گفت: آخر من برای بعد از شهادت خودم هم نگرانم.

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سرلشگر پاسدار شهید محمد حسن طوسی سرانجام در دشت تفتیده‌ شلمچه در سال 1366 در سن 29 سالگی و با اصابت ترکش‌های خمپاره 60 م.م عراقی‌ها و در حالی که در نزدیک ‌ترین محل به دشمن، استقرار یافته بود، برای همیشه از زمینیان فاصله گرفت.

آن گونه که خود خواسته بود و بارها به دوستانش گفته بود، ابتدا به فضیلت گمنامی رسیدوکسی ازمکان افتادن جنازه اش مطلع نشد.



پس از سال‌ها فراق و هجران، شهید طوسی دوستان، خانواده وهمرزمانش را در لشکر 25 کربلا از چشم انتظاری در آورد و در حالی که هشت سال از شهادتش می‌گذشت در سال1374هجری-شمسی باقی مانده‌ پیکرپاک و مطهرش روی دست شاگردان و یارانش قرارگرفت. در خلوت خانه دل دوستانش،برای همیشه چون شقایقی سرخ بر زمینی سبز جای گرفت.



خانواده طوسی سه شهید به نام های محمد حسن، محمد حسین و محمد ابراهیم تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.

مراسم یادواره سردار شهید محمد حسن طوسی، قائم مقام لشگر پیروز 25 کربلا و 17 شهید روستای طوسکلا شنبه شب در حسیینه روستای طوسکلا شهرستان نکاء برگزار می شود.