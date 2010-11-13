محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از چند ماه قبل تلاش شده است بهترین امکانات برای کشتی گیران و کادر فنی تیم ملی فراهم شود و برنامه های مد نظر مربیان بصورت کامل به اجرا درآمده است.

یزدانی خرم اظهار داشت: ما در حقیقت دو فدراسیون هستیم و باید برنامه ها را برای دو تیم فراهم کنیم ولی علیرغم تمامی کمبودها تلاش کردیم بهترین امکانات را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه کشتی گیران شبانه روز تلاش می کنند تا بهترین نتیجه را در رقابتها بدست بیاورند تصریح کرد: حمایتهای سعیدلو ریاست سازمان تربیت بدنی و حضور وی در اردوهای تیم ملی و شارژ روحی کشتی گیران در آستانه بازیهای آسیایی گوانگجو باعث شده است آنها با انگیزه بالا آماده حضور در رویداد بازیهای آسیایی شوند و امیدوارم در روزهای باقی مانده تا شروع مسابقات نیز مانند روزهای گذشته شرایطی فراهم شود تا دیگر مسئولان نیز از اردوی تیمهای ملی بازدید کنند.

یزدانی در ادامه در مورد پیش بینی خود از نتایج کشتی گیران در بازیهای آسیایی گوانگجو تاکید کرد: ما تلاش کردیم بهترین امکانات را برای کشتی گیران فراهم کنیم و کادر فنی تیمهای ملی بهترین مربیان ما هستند و کشتی گیران نیز شبانه روز تمرین کرده اند تا بهترین نتیجه را بدست بیاورند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: به هرحال در ورزش و به خصوص کشتی چیزی قابل پیش بینی نیست همه چیز بر اساس شرایط قرعه، شرایط روحی و روانی کشتی گیران و شرایط خاص رقابتها در روز مسابقه مشخص می شود در این رقابتها کشتی گیران سرشناس و مدال آور المپیک و جهانی حضور دارند و برخی کشورهای آسیایی سرمایه گذاری زیادی برای کسب بهترین مدالها انجام داده اند با این اوصاف امیدوارم کشتی گیران آزادکار و فرنگی کار در این رقابتها نتایج خوبی را بدست آورند ولی انتظار داریم انتظارات از کشتی منطقی باشد.