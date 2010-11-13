نخستین پایگاه مشاهیر مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در نور، این پایگاه برای تبیین آموزه های دینی، فرهنگی، اجتماعی ومعرفی چهره های شهیر فرهنگی مازندران که از خطه شهرستان نور هستند جمعه شب در مراسمی با حضور مسئولان شهرستانی راه اندازی شد.

امام جمعه نور در این مراسم گفت: برای تبیین اندیشه های اسلام و نظام جمهوری اسلامی باید از سیستم های نوین و پیشرفته برای اطلاع رسانی و تبلیغ بهره گیری شود.

حجت الاسلام سید حسین امیری افزود: در راستای جذب جوانان در نماز پر فیض جمعه می بایست کار فرهنگی مناسبی صورت داد.

وی تصریح کرد: برای معرفی چهره های مفاخر شهرستان، امامزاده ها، بناهای تاریخی، تبیین اندیشه هایی که در شهرستان وجود داشته و ناشناخته مانده است نیازمند کمک تمامی جوانان و دوستداران عرصه فرهنگ هستیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور هدف از راه اندازی این پایگاه فرهنگی را خبررسانی به موقع و به روز از رویدادهای فرهنگی شهرستان و به ویژه خطبه ها، سخنرانی ها و برنامه های نمازجمعه بیان کرد.

امیری استفاده از شیوه های جدید ارتباط با مردم و جوانان، همگانی کردن نمازجمعه و برنامه های فرهنگی ستاد برگزاری نمازجمعه، جذابیت بخشیدن برای جوانان و تحصیل کرده ها را نیز از دیگر اهداف این پایگاه دانست.

امام جمعه نور خاطرنشان کرد: این پایگاه به منظور برقراری ارتباط با نمازجمعه دیگر شهرها و تبادل اطلاعات میان ائمه جمعه و ستادها و نیز شناسایی هرچه بهتر ظرفیت های فرهنگی شهرستان و تبیین تاریخ فرهنگی، دینی و شناسایی علما و دانشمندان تاریخی شهرستان نور راه اندازی شده است.

این پایگاه به 36 زبان خارجه قابل دسترسی است و علاقمندان می توانند به نشانی: www.mehrabenoor.ir مراجعه کنند.