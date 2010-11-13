برترین داوران فوتبال کشور خراسانی هستند

حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با بیان مطلب فوق افزود: انتخاب سه داور از خراسان رضوی برای قضاوت در جام ملتهای آسیا آنچنان هم شگفت انگیز نیست و نباید تعجب کرد چرا که در لیست بین المللی داوران فوتبال ایران، خراسانی ها رتبه های نخست را از آن خود کرده اند.

وی بیان کرد: در این زمینه باید بگویم که محسن ترکی نفر اول لیست داوران وسط و همچنین رضا سخندان و حسن کامرانی فر نیز نفرات اول بخش کمک داوران بین المللی هستند که هر زمان فیفا و یا کنفدراسیون فوتبال آسیا نیازی به داور ایرانی داشته باشد این داوران در الویت قرار دارند.

تنها داور بین المللی فوتسال بانوان خراسانی است

مسئول نظارت کمیته داوران فدراسیون فوتبال با بیان اینکه بانوان خراسان رضوی نقش پر رنگی در داوری فوتبال ایران دارند، ادامه داد: خراسان رضوی در بخش بانوان نیز جایگاه قابل توجهی دارد و در این زمینه انسیه مافی نژاد از این استان به عنوان نفر اول لیست داوران بین المللی فوتبال بانوان کشور قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با این حال جالب است بدانید که مریم پورجعفریان تنها داور بین المللی فوتسال بانوان کشور از خراسان رضوی است که آینده درخشانی دارد.

90 درصد از داوران خراسانی به عنوان برترین های داوری فوتبال ایران هستند

جعفری وضعیت داوری فوتبال در خراسان رضوی را ایده آل توصیف کرد و افزود: خراسان رضوی در زمینه داوری فوتبال، شش نماینده بین المللی دارد و همانطور که گفتم پنج نفر از این داوران رتبه اول لیست کشوری را از آن خود کرده اند که از لحاظ آماری نزدیک به 90 درصد می شود.

این عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال اظهار داشت: محسن قهرمانی تنها داور خراسانی است که فعلا در رتبه آخر داوران کشور جای گرفته اما سال جاری نامش به لیست داوران بین المللی اضافه می شود و بنده نیز امیدوارم روند رو به پیشرفت داوری در خراسان رضوی همچنان ادامه داشته باشد چرا که این استان دارای استعدادهای فراوانی است.