گلوگاه فاتح جام مجاهدان سازندگی شد

به گزارش خبرنگار مهر در نکا، بازی بزرگسالان جام کشتی دکل بندان گلوگاه با شرکت 106 کشتی گیر از 11 استان در هفت دوره بازی در رده بزرگسالان اعلام شد.

در 55 کیلوگرم بیژن کردی از گلوگاه اول، علی حاج آقا نیا از گلوگاه دوم، محمد احمد لو از همدان و ادریس کشیر از نفت امیدیه سوم مشترک شدند.

در وزن 60 کیلوگرم تقی داداشی از گلوگاه اول، دانیال خانی از نفت امیدیه دوم و مسعود کریمی از گلوگاه و جواد داداشی از گلوگاه مشترکا سوم شده و در 66 کیلوگرم آرش ربیعی از نیروی زمینی تهران اول، عباس رنجبر از گلوگاه دوم و علی اصغر طهماسبی از گلستان و سجاد محمدی از کرمانشاه به مقام سوم این وزن رضایت دادند.

در 74 کیلوگرم ، حسن طهماسبی از گلستان اول، سعید داداش پور از گلوگاه دوم و سیامک وصالی از گیلان و مسعود مصطفی جوکار از همدان مشترکا سوم شدند.

جلال زمان از گلوگاه ، میثم مصطفی جوکار از همدان و جواد نظری از نیروی زمینی تهران و محمد حسین زاده از گلوگاه به ترتیب نفرات اول تا سوم وزن 84 کیلوگرم این جام شدند.

در 96 کیلوگرم، مهدی مازندرانی از گلستان اول، شورش آقایی از کردستان دوم و علی اصغر خواجه صالحانی از گلوگاه و صابر امام قلی پور از گلوگاه مشترک سوم شدند.

در 120 کیلوگرم نیز کمیل قاسمی از گلوگاه اول شد و امیر قاسم منجزی از نفت امیدیه به مقام دوم دست یافت و خشایار دهستانی از گلوگاه و سید احمد رسولی از گلستان مشترکا در جای سوم قرار گرفتند.

در نتایج تیمی نیز گلوگاه با 66 امتیاز اول، تیم گلستان با 56 امتیاز دوم، نیروی زمینی تهران با 33 امتیاز سوم، همدان با 28 امتیاز چهارم، نفت امیدیه با 24 امتیاز پنجم و کرمانشاه با 17 امتیاز در مقام سوم قرار گرفت ضمن اینکه کاپ برتر اخلاق به تیم گیلان نیز اعطاء شد.

جوانان گلوگاهی همم در تمامی اوزان به عنوان قهرمانی مسابقات بین المللی جام مجاهدان سازندگی نایل آمدند.

در رده جوانان جام مجاهدان سازندگی گلوگاه، 76 کشتی گیر از 11 استان کشور و با انجام 113 کشتی در هفت دوره دیدار که در رده تیمی گلوگاه صدر نشین شد.