رضا مهماندوست ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: تیم ملی تکواندو از یکسال قبل برنامه خود برای حضور در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی را آغاز کرد و برنامه های خود را یک به یک پیش برد تا اینکه اکنون در بهترین شرایط روحی و جسمانی به چین می رود.

وی ادامه داد: شش عضو تیم ملی با انگیزه کسب طلا در این رقابتها یکی دو ماه گذشته را با تمرینات سخت و طاقت فرسا پشت سرگذاشته و اکنون با آمادگی بالایی که دارند تنها به شکست رقبای خود و رسیدن به هدف فکر می کنند.

سرمربی تیم ملی به حضور در تورنمنت منچستر اشاره کرد و افزود: این مسابقات با حضور تکواندوکار 56 کشور برگزار شد و با وجود آنکه اعضای تیم ملی آمادگی بالایی نداشتند محک بسیار خوبی بود نفرات ما به خوبی نقاط ضعف و قوت خود را شناختند و بر اساس آن برنامه ادامه تمرینات را طراحی کردیم.

مهماندوست در مورد پیش بینی کسب مدال توسط تیم ملی تکواندو در این مسابقات گفت: در سالهای قبل بازیهای آسیایی همیشه دستخوش برخی سیاست هایی پنهان بوده که باعث شده نتوانیم هیچ چیز را پیش بینی کنیم. علاقمندان به تکواندو ماجرای فینال بی باک در دوحه را هیچگاه از یاد نمی برند.

وی در ادامه داد: هر شش تکواندو کار تیم ملی با انگیزه کسب مدال طلا راهی این مسابقات می شوند و هدف ما نیز کسب همین تعداد مدال است ولی می دانیم که چنین امری محال است، ولی همین که ملی پوشان عزم طلا کرده اند این خود نوید روزهای خوبی در گوانگجو را می دهد.

سرمربی تیم ملی تکواندو در پایان گفت: پاداش 5 میلیون تومانی قبل از سفر و وعده اهداء پاداش150 سکه در فرودگاه انگیزه نفرات تیم ملی را به میزان قابل توجه ای بالا برده است، ای کاش سازمان تربیت بدنی در زمان مشخص کردن جوایز، مربیان تیم های ملی نیز که پا به پای قهرمانان تلاش کرده اند را از یاد نمی برد.

تیم ملی تکواندو کشورمان برای حضور در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی روز جمعه تهران را به مقصد گوانگجو چین ترک کرد.