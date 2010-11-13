دختران دانش آموز حسن آبادی به مدرسه بازگشتند/ پسرها همچنان گریزان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حدود 60 دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر محله حسن آباد گرگان در یکماه گذشته به دلیل درگیری و اختلاف بین برخی از اهالی و طایفه های دو محله در برخی هفته ها از رفتن به مدرسه خودداری می کردند.

روستای حسن آباد بیش از 60 دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر دارد که نیمی از آنها دختر و نیم دیگر پسر هستند و این دانش آموزان به دلیل نبود دبیرستان برای تحصیل به مدارس مقطع متوسطه پسرانه شهید مفتح و دخترانه فاطمیه جلین و برخی نیز به مدرسه محله اسلام آباد می روند.

از حدود یکماه قبل بین برخی افراد و طایفه های محله حسن آباد و جلین درگیری پیش آمده و پرونده این درگیری نیز در مراجع قضایی در دست بررسی است.

برخی اهالی و خانواده های حسن آباد معتقدند، به دلیل شدت درگیری در یکماه گذشته در مقاطع زمانی مختلف از جمله در هفته گذشته برخی دانش آموزان دبیرستانی این محله بصورت مستمر از رفتن به مدرسه در شهر جلین خودداری کرده اند و بر سر کلاسهایشان حاضر نشدند و تداوم این روند منجر به افت تحصیلی یا ترک تحصیل دانش آموزان می شود.

در پی انتشار گزارشی مبنی بر " 60 دانش آموز دبیرستاین حسن آباد در آستانه ترک مدرسه !" در چهارشنبه هفته گذشته و ارائه مشکلات این دانش آموزان در خبرگزاری مهر، با تلاش و پیگیری مسئولان آموزش و پرورش نسبت به برقراری سرویس ایاب و ذهاب برای دانش آموزان منطقه اقدام شده است.

عکس تزئینی است

هر چند مسئولان آموزش و پرورش معتقد که برای تماسی دانش آموزان مینی بوسی درنظر گرفته شده است، ولی اهالی می گویند، تنها یک سرویس برای دختران دبیرستاین در نظر گرفته شده است.

به گفته اهالی، با واگذاری یک دستگاه مینی بوس، برخی دختران دانش آموز که تا روز چهارشنبه هفته گذشته در برخی روزها از رفتن به مدرسه خودداری می کردند، دوباره به مدرسه بازگشتند و تحصیل را آغاز کردند.

دانش آموزان پسر همچنان گریزان از مدرسه!

این عده از مسئولان آموزش و پرورش گلستان و گرگان خواستند تا برای ایاب و ذهاب دانش آموزان دبیرستانی پسر محله حسن آباد نیز به مدرسه شان در جلین برنامه ریزی داشته باشند.

برخی دانش آموزان دبیرستانی پسر محله حسن آباد نیز در تماس با خبرنگار مهر، خواهان توجه ویژه مسئولان امر در این زمینه شدند.

به گفته این دانش آموزان، همچنان برای رفتن به مدرسه مان در شهر جلین با مشکل مواجه هستیم و تقاضای رسیدگی مسئولان امر به این مسئله را داریم.

در عین حال مسئولان آموزش و پرورش گرگان نیز عنوان کردند: برای رفع مشکلات دانش آموزان برنامه ریزی لازم صورت گرفته است و حتی نسبت به برقراری سرویس ایاب و ذهاب برای رفتن دانش آموزان محله حسن آباد به مدارس جلین اقدام شده است.

به گفته مسئولان، اگر دانش آموزی قصد جابجایی مدرسه داشته باشد و اگر خانواده ای نیاز به جابجایی دانش آموز داشته باشد می تواند تقاضای خود را کتبی اعلام کند و از مدرسه نیز می خواهیم نسبت به جابجایی و انتقال دانش آموز اقدام کند یطوریکه تاکنون دو سه مورد اینچنینی داشته ایم.



به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام اهالی هر زمان که درگیری شدید بین برخی طایفه های اهالی شدید می شود، دانش آموزان حسن آبادی از رفتن به دبیرستان در جلین امتناع می کنند و همچنین وقتی که درگیریها کاهش می یابد دانش آموزان دوباره به سر کلاس خود باز می گردند.



حسن آباد از زیرمجموعه های شهر جلین است که دارای 700 خانوار با حدود چهار هزار نفر جمعیت است.