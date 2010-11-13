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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۱۰

چراغی:

درج قیمت برای کالاهای وارداتی الزامی است

درج قیمت برای کالاهای وارداتی الزامی است

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خوزستان گفت: تمام وارد کنندگان و عمده فروشان کالاهای وارداتی مکلفند لیست قیمت فروش کالاهای خود را اعلام کنند.

محمد حسین چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: با توجه به عملیاتی و اجرایی شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها و به منظور کنترل و تنظیم بازار، نظارت بر عرضه کالا و خدمات توسط واحدهای صنفی، توزیعی، تولیدی و خدماتی و جلوگیری از سوء استفاده و اجحاف نسبت به حقوق مصرف کنندگان به تمامی شرکتهای وارد کننده و عمده فروشان و بنکداران کالاهای وارداتی در سراسر استان اعلام می شود درج قیمت واقعی مصرف کننده در مبادی عرضه اجباری است.

وی اضافه کرد: این واحدها موظف هستند نسبت به انعکاس قیمت محصولات خود، در سایت "اعلام قیمت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان" اقدام کنند.

چراغی گفت: بازرسان ادارات بازرگانی سراسر استان به صورت مداوم در حال رصد و بررسی قیمت و نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای اقتصادی بوده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفان بر اساس قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و حمایت از حقوق مصرف کننده برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی خوزستان همچنین اعلام کرد: در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و با پیش بینیهای صورت گرفته از سوی این سازمان، تمامی انجمنها و تشکلهای صنفی و تولیدی از هرگونه افزایش خودسرانه قیمت منع شده اند.

وی افزود: در آستانه اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها و با پیش بینیهای صورت گرفته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به ‌منظور نظارت و تسریع در روند اجرای بهتر این طرح ملی، تمامی نهادها، انجمنها، تشکلها و واحدهای تولیدی، وارداتی و خدماتی از افزایش خودسرانه هر گونه قیمت کالا و خدمات (اعم از عمده فروشی و خرده فروشی) بدون هماهنگی با این سازمان منع شدند.
 
چراغی اضافه کرد: بر این اساس همه واحدهای مذکور که پیش از این مجاز بودند در چارچوب ضوابط تعیین شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در صورت هرگونه تغییر قیمت نهاده های تولیدی، راسا نسبت به تغییر قیمت اقدام کنند و از این پس هر گونه افزایش قیمت منوط به ارائه اسناد مثبته و کسب تائید این سازمان است.
 
وی تصریح کرد: بنابراین هرگونه افزایش قمیت کاذب و خودسرانه کالاها و خدمات به بهانه هدفمند کردن یارانه ها، غیرقانونی و عواقب ناشی از آن به عهده متخلف بوده و در صورت مشاهده تخلف، با واحد خاطی از طریق ابزارهای قانونی برخورد قاطع خواهد شد.
 
چراغی تاکید کرد: مردم می توانند موارد تخلف را از طریق 124 (سامانه ارتباطی بازرگانی) اطلاع دهند تا بلافاصله مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
کد مطلب 1190390

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