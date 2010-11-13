نخستین کنگره نانوداروها در اهواز برگزار می شود

عبدالحسین نجف‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه محققان و دانش‌ پژوهان برای اطلاع از جزئیات این کنگره می ‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه کنگره به نشانیwww.1nanodrug.ir مراجعه کنند، گفت: مهلت تعیین شده برای شرکت در نخستین کنگره نانوداروها اهواز پیش از این تا نیمه مهرماه امسال اعلام شده بود اما به دلیل مشارکت ستاد نانو و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در این همایش و نیز استقبال پژوهشگران و محققان برای ارسال مقالات، این زمان تا نیمه آذرماه تمدید شد.

وی تاکید کرد: نخستین کنگره نانوداروها روزهای هفت و هشت اسفندماه امسال به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز، با همکاری ستاد نانوی دانشکده دامپزشکی این دانشگاه، ستاد نانوی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و ستاد نانوی ریاست جمهوری ایران برگزار می‌ شود.



نجف زاده خاطرنشان کرد: اکنون که در دوره انفجار علمی، فناوری نانو یکی از مهمترین دستاوردهای بشری محسوب می ‌شود و کاربردهای متعددی در زندگی انسان پیدا کرده، شناخت هرچه بیشتر تلاشهای علمی و پژوهشهای محققان در زمینه نانوذرات می ‌تواند در بهتر استفاده کردن از این پدیده علمی یاری کننده باشد.



رئیس نخستین کنگره نانوداروها محورهای مهم کنگره را شامل تولید و فرمولاسیون نانوداروها، کاربرد نانوداروها در پزشکی، کاربرد نانوداروها در دامپزشکی، کاربرد نانوداروها در کشاورزی، کاربرد نانوداروها در بهداشت و پیشگیری از بیماریها، روشهای تجویز و فارماکوکینتیک نانوداروها، ارزیابی سمیت و بی خطری نانوداروها و نانوداروها و سایر رشته ‌های وابسته نام برد.



وی ادامه داد: کنگره نانوداروها فرصتی است تا زمینه تبادل اطلاعات و پژوهشهای انجام شده در مورد تولید، کاربرد، سمیت و عوارض نانوداروها در بین محققان کشور فراهم شود و دانش ‌پژوهان پرتلاش ایرانی در این گردهمایی با فعالیتهای یکدیگر در این زمینه بیشتر آشنا شوند.



نجف زاده در مورد مقالات رسیده اظهار داشت: با وجود اینکه این کنگره در نوع خود بدیع و با موضوعی نو پیش بینی شده، تعدادی مقاله از دانشگاه‌‌ های تهران، مشهد، ارومیه، اهواز و ... دریافت شده که سطح علمی مقالات بالاست و پیش بینی می ‌شود در زمان مهلت باقیمانده، مقالات بیشتری به دبیرخانه کنگره نانوداروها ارسال شود.