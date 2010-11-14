معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان طی مکاتبات انجام شده فهرستی از اولویتهای پژوهشی خود را برای اجرا در قالب پایاننامههای دانشجویی مقطع تحصیلات تکمیلی اعلام کرده است.
علیرضا زراسوندی افزود: بر همین اساس از پایاننامههای دانشجویی با موضوعات مرتبط با سازمان فنی و حرفهای برای کارشناسی ارشد تا سقف پنج میلیون ریال و دکترا تا سقف 10 میلیون ریال حمایت مالی از سوی این سازمان انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: به منظور جلب مشارکت پژوهشگران در شناخت و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مسائل استان اولویتهای پژوهشی فنی و حرفهای در قالب 28 عنوان از طریق سامانه مدیریت پژوهشی دانشگاه به نشانی rms.scu.ac.ir اعلام شده است.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز نیازسنجی و تحلیل بازار کار به منظور برنامهریزی آموزشهای مهارتی، آسیب شناسی آموزشهای مهارتی ارائه شده توسط دستگاههای غیرمتولی و اصلاح نظام آموزشهای غیررسمی، عوامل موثر بر افزایش نرخ بیکاری و ارائه راهکارهای اصلاحی، بررسی میزان آموزشهای مهارتی بر توانمندسازی فارغالتحصیلان بازارکار، ارزیابی میزان تاثیر بخش خصوصی در ارائه آموزشهای مبتنی براشتغال و ... را از جمله عناوین موضوعات ارائه شده برای انجام پایان نامههای مقطع تحصیلات تکمیلی عنوان کرد.
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