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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۸:۳۰

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

تصمیم هیئت اجرایی کمیته المپیک/ ایران به وزارت امور خارجه چین اعتراض کرد

تصمیم هیئت اجرایی کمیته المپیک/ ایران به وزارت امور خارجه چین اعتراض کرد

نشست اضطراری مسئولان کاروان ورزش ایران در مورد درج نام مجعول به جای خلیج فارس بر روی نقشه ایران، با ارسال یادداشت اعتراض آمیز به سفارت امور خارجه چین به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در پایان نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که با حضور علی سعیدلو و محمد علی آبادی جمعه شب در هتل گاردن گوانگجو برگزار شد مقرر شد تا سفارت ایران در چین با  ارسال یادداشتی رسمی به وزارت امور خارجه چین اعتراض کاروان ورزش ایران  نسبت به درج نام مجعول خلیج ع رب ی بر روی نقشه کشورمان را اعلام کنند.

جمعه شب در جریان برگزاری مراسم افتتاحیه شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی نقشه ایران همراه با درج  نامی مجعول به جای خلیج فارس نمایش داده شد که همین امر موجب اعتراض کاروان ورزش ایران و نشست  اضطراری از سوی آنها شد.

در نشست اضطراری شب گذشته علاوه بر مسئولان کاروان ورزش ایران، نماینده سفارت ایران  درچین و نماینده  مجلس نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1190396

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