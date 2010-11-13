همراهی کیخسرو پورناظری و قربانی در شبهای "شمس"

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو پورناظری ضمن اعلام این خبر در نشست رسانه ای که عصر روز گذشته با حضور علیرضا قربانی خواننده و تهمورس پورناظری نوازنده این گروه در موزه موسیقی برگزار شد گفت : گروه موسیقی "شمس" با نگاه به موسیقی اصیل ایرانی در سخت ترین دوران اجتماعی در سه دهه پیش تشکیل شد. این گروه موسیقی درطول سی سال گذشته، با نگاه به اهداف و آرمان های موسیقایی خود و همچنین رعایت اصل امانت داری و با پشتوانه تفکر و نیروی جوان، رشد کرد و اکنون در آستانه سی امین سال تاسیس آن هستیم و خوشحالم امروز با سربلندی درکنار شما خبرنگاران نشستم و امیدوارم این گروه با حفظ امانتی که طی این سالها به او رسیده به راه خود ادامه دهد.

سی سال پرفراز و نشیب

سرپرست گروه موسیقی "شمس" درادامه صحبت های خود به مراحل فعالیت این گروه موسیقی اشاره کرد وگفت: درطول این سی سال با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده ایم و فعالیت این گروه موسیقی از جایی شروع شد که هنر موسیقی به خاطره ها پیوسته شده بود و اجازه هیچ فعالیت موسیقایی وجود نداشت اما من به اتفاق بسیاری از هم نسلانم از دریچه های کوچکی که باز می شد با ایمان راسخ به هنر اصیل سرزمین مادری ادامه دادیم ؛ دراین راه بسیاری از هنرمندان منفعل شدند، برخی از حرکت ایستادند و عده ای دیگر سنگر موسیقی را خالی گذاشتند؛ اما عده ای از هنرمندان به فعالیت خود ادامه دادند و موانع را از سر راه خود برداشتند.

وی درادامه افزود : ناگفته نماند که در این راه حمایت علاقمندان و هموطنان به موسیقی ایران دلگرمی و چراغ پیش روی ما بوده است که توانستیم با گام های محکم این راه را طی کنیم.

تهمورس پورناظری نوازنده گروه موسیقی شمس به تازه ترین برنامه های این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : با توجه به اینکه در آستانه سی سالگی گروه موسیقی شمس قرارداریم برنامه هایی را ترتیب داده ایم و قرار است تور کنسرت این گروه موسیقی در زمستان از تهران آغاز شود و در اروپا ،آمریکا و کانادا نیز همین برنامه را برگزار کنیم.

این آهنگساز درادامه صحبت های خود حضور علیرضا قربانی در گروه موسیقی شمس را مغتنم و متفاوت دانست و گفت : برنامه ای که برای اجرا درنظر گرفته شده از نظر آهنگسازی ، سازبندی گروه و همچنین حضور یک خواننده که به شکل مستقل یک رپرتوار را می خواند بسیارمتفاوت است. چراکه ما در گذشته قطعات را به صورت همخوانی اجرا می کردیم اما این بار علیرضا قربانی به عنوان یک خواننده مستقل در کنار ما حضور دارد و این حضور برای گروه مغتنم است چراکه ایشان علاوه برآواز اخلاقی نیکو دارند .

پس از پایان صحبت های آهنگساز گروه موسیقی "شمس" ،علیرضا قربانی خواننده گفت : من هم به سهم خودم خوشحالم که این تعامل پیش آمده است، من سالهای زیادی است که این گروه را می شناسم و در این مقطع زمانی با صحبتهایی که انجام شده به این نتیجه رسیدیم که درسال جاری به مناسبت سی امین سال تاسیس این گروه موسیقی با هم همکاری کنیم و امیدوارم همراهی و همدلی خوبی در طول اجرا صورت بگیرد ؛ خوشبختانه حس و حال خوبی در شیوه آهنگسازی و تنظیم قطعات دیدم و خوشحالم که در کنار پورناظری بزرگ و همچنین دو پسر ایشان که مثل برادرهای کوچک خود دوستشان دارم کار می کنم.

رنج نداشتن خواننده

درادامه این نشست علیرضا قربانی خواننده گروه موسیقی شمس در تایید این نکته که گروه های بزرگ موسیقی همواره از نداشتن یک خواننده مستقل رنج می برند به خبرنگارمهر گفت : من هم با شما موافقم . در سالهای اخیر این کمبود را حس می کردم که گروههایی که هم مطرح هستند وهم عملکرد خوبی دارند از نداشتن یک خواننده مستقل رنج برده اند. البته برای شکل گیری یک همکاری باید نوازنده، آهنگساز و خواننده یک گروه به همدلی لازم برسند تا در سایه این همدلی مسائل عاطفی هم مطرح شود و شاید یکی از دلایل عدم ارتباط قوی بین یک خواننده با اعضای یک گروه موسیقی این باشد که زمینه همدلی و ارائه یک کار خوب پیش نیامده بود؛ اما خوشبختانه این همدلی بین من و گروه شمس با آشنایی که با کیخسرو پورناظری داشتم و همچنین کار با سهراب و تهمورس پیش آمده است .

شرایط قبول همکاری

خواننده فعلی گروه موسیقی "شمس" در ادامه به رپرتواری که قرار است اجرا شود اشاره کرد و گفت : پیش از اینکه اجرای یک کنسرت و یا آغاز یک همکاری را بپذیرم روی قطعات و شیوه آهنگسازی حساسیت دارم و در ابتدا می خواهم آثار را بشنوم و بعد برای قبول همکاری تصمیم بگیرم. در همکاری با گروه شمس هم این اتفاق افتاد. تک تک آثار را که سهراب اجرا می کرد، به تفاوت و ویژگی های خاص این رپرتوار پی بردم و قبول همکاری کردم. به اعتقاد من تک تک ملودی هایی که شنیدم با یکدیگر متفاوت و ساختار زیبایی شناسی درکل رپرتوار حفظ شده بود و به لحاظ حسی حال وهوای خوبی را ایجاد می کرد .

احیای موسیقی تنبور

تهمورس پورناظری درادامه این نشست به بخش های مختلف تازه ترین رپرتوار گروه موسیقی شمس اشاره کرد و گفت : موسیقی تنبور بخش عمده ای از فعالیت های گروه موسیقی "شمس" است که می تواند با دو ترکیب متفاوت سازی در یک اجرا حضور پیدا کند از همین رو موسیقی تنبور از مهمترین بخش های این اجرا خواهد بود که همراهی با صدای قربانی، جذابیت و رنگ آمیزی صوتی خاصی به اثر بخشیده است.

قربانی با تایید صحبت های این نوازنده به تجربه آواز خودش با نوای ساز تنبور اشاره کرد و گفت : شیوه نوازندگی و یا آواز خوانی یک خواننده با توجه به فضایی که در آن قرار می گیرد متفاوت است و این همکاری درفضای تنبور نوازی برای من جدید است. البته در گذشته صدای من درآلبوم "روی در آفتاب" با نوای تنبورهمراه بوده است. اما این بار به شکل کاملا مستقل این تجربه را کسب کرده ام؛ البته ناگفته نماند که من موسیقی در فضای تنبور و دوتار خراسانی را دوست دارم، اما هیچگاه امکان اجرای صحنه ای برای من وجود نداشته است .

اشعاری به رنگ صدای تنبور

کیخسرو پورناظری در پایان این نشست به اشعار این رپرتوار اشاره کرد و گفت : محدودیتی برای انتخاب اشعار نداشتم و سعی کردم اشعاری با درون مایه معنوی که با رنگ صدای آقای قربانی و موسیقی تنبورهمخوانی دارد انتخاب کنم به همین دلیل از اشعار مولانا در بخش تنبورنوازی استفاده کردم و در بخش دوم که حال و هوای عاشقانه دارد از اشعارمحمدعلی بهمنی و پرتو کرمانشاهی استفاده شده است.

لازم به ذکر است درحاشیه نشست خبری گروه موسیقی "شمس" که به مناسبت سی امین سال تاسیس این گروه برگزار شد خبرنگاران با همراهی علی مرادخانی مدیر موزه موسیقی از بخش های مختلف این موزه دیدن کردند.