طراحی گریم "مختارنامه" یک فرصت استثنایی بود

مسعود ولدبیگی، طراح گریم مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" که روزهای جمعه از شبکه یک پخش می‌شود درباره پذیرش این کار به خبرنگار مهر گفت: کار گریم صرفاً باید با علاقه باشد. تا زمانی که فرد عاشق کارش نباشد نمی‌تواند موفق شود. کار گریم هم مثل هر کار هنری، عشق درونی می‌خواهد. این عشق است که ما وادار به خلق کردن می‌کند. من هم عاشق کارم هستم و علاقمندم طراحی گریم کارهای ماندگار را انجام دهم.

وی در ادامه افزود: زمانی که داود میرباقری پیشنهاد طراحی گریم پروژه تاریخی‌اش را به من داد موضوع برای خودم هم تازگی داشت. چون کاری با این عظمت برای هر طراحی یک فرصت استثنایی است. گرچه زمان کار طولانی و مشکلات عدیده‌ای داشت، اما آنچه اهمیت داشت، این بود که درباره یکی از شخصیت‌های مهم تاریخ قرار بود کاری ساخته شود، به همین دلیل همزمان با خواندن فیلمنامه مطالعاتم را شروع کردم.

این طراح گریم خاطرنشان ساخت: پذیرش طراحی گریم "مختارنامه" این فرصت را در اختیارم می‌گذاشت تا بتوانم اطلاعاتم را افزایش دهم. این کار در کنار سختی‌هایش، شیرینی خودش را داشت.

وی درباره اینکه قبل از شروع کار آیا تحقیقاتی هم درباره شخصیت مختار کردید تا در طراحی گریم به شما کمک کند؟ گفت: وقتی فیلمنامه را خواندم اطلاعات خوبی در اختیارم گذاشت و از سوی دیگر مرتب با داود میرباقری کارگردان هم صحبت می‌کردم و با نقطه نظرات‌اش بیشتر آشنا می‌شدم. تحقیقات زیادی نکردم، ولی از تابلوها و نقاشی‌های قدیمی هم الهام گرفتم.

ولدبیگی یادآور شد: البته کتاب‌های زیادی موجود است که اطلاعات خوبی از مختار ارائه کرده است، اما هیچ عکسی موجود نیست و بیشتر ما در کارهای تاریخی سعی می‌کنیم ذهنی شخصیت‌ها را خلق کنیم و این اتفاق هم در مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" افتاد.

این طراح گریم در ادامه افزود: میرباقری کارگردان بزرگ و توانمندی است و علاوه بر آن در طراحی گریم پروژه‌های عظیم تعامل میان گریمور و کارگردان اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل از راهنمایی‌های کارگردان نهایت استفاده را می‌کردم.

وی درباره اینکه شخصیت مختار را چند بار تست زدید، گفت: طراحی اولیه روی عکس و کامپیوتر انجام می‌شود و بعد از صحبت با کارگردان با دعوت از بازیگران چند بار تست می‌زدیم. شخصیت مختار هم شش تا هفت بار تست زده شده است. البته این تست فقط برای مقطع اولیه زندگی مختار بود که در مزارع کشاورزی می‌کرد. برای مقاطع بعدی زیادی مشکلی نداشتیم، چرا که به اصل گریم رسیده بودیم.

ولدبیگی یادآور شد: حتی بعد از گذشت چند قسمت از سریال مختار را سریع پیر کردیم. در حالی که اطرافیانش پیر نشدند. در واقع خواستیم فشاری که روی او وجود دارد را نشان دهیم. این کار با هدایت آقای میرباقری انجام شد.

این طراح گریم درباره گریم عمر بن سعد که نقش آن را مهدی فخیم‌زاده بازی می‌کند، گفت: برای گریم او هم سه تا چهار تست زدیم، چون او خودش هم کارگردان است. بنابراین روی گریم او هم حساسیت زیادی داشتیم و دقت زیادی می‌کردیم. با علاقه زیاد کار می‌کردم و در این پروژه هیچ مشکلی نداشتم و همه کارها مرتب و منظم انجام می‌شود.

وی درباره اینکه همکاری با میرباقری برایش چه تجربه‌ای به همراه داشت، توضیح داد: گرچه دشوار بود، اما این دشواری منجر به بالا رفتن کیفیت کار می‌شد. میرباقری از کارگردانان صاحب نام و متبحر است. او وسواس زیادی در کار دارد و به راحتی کنار نمی‌آید. در مجموع همکاری لذتبخشی بود.

مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" روزهای جمعه به تهیه‌کنندگی محمود فلاح از شبکه یک روی آنتن می‌رود.