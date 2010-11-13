به گزارش خبرنگار مهر مسعود سپهر، عضو انجمن طراحان صنفی گرافیک در نشست بررسی "گرافیک شهری" که در حاشیه نمایشگاه "سرو نقره‌ای" عصر روز گذشته، 20 آبان در خانه هنرمندان برگزار شد، گفت: نمک و شیرینی شهرها در دنیا توسط طراحان گرافیک انجام شده است هرچند لایه‌ای از معماری و شهرسازی را نیز می‌توانیم روی آن بکشیم.

وی سپس در مورد نشانه‌های شهری توضیح داد: نشانه‌ها در شهر فقط ابزار نیستند بلکه مخصوص هر کشور هستند. آنها به شکل‌های مختلف، چیزی بیشتر از اطلاعات مفید را القا و در سطح عاطفی با مردم ارتباط برقرار و ایجاد روحیه می‌کنند. همان نکته‌ای که به طور کلی به آن هویت می‌گوییم.



سپهر در مورد ایجاد هویت توسط نشانه‌های شهری ابراز کرد: هرچند هدف اصلی ساختن نشانه‌‌های شهری، خواناکردن شهر است ولی همراه با آن، ایجاد هویت بخش دیگری از وظیفه نشانه‌ها است. هر شهری برای خود شخصیت دارد مثلا به نظر من شیبی که در محله‌های تهران وجود دارد یکی از هویت‌های تهران به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که این شهر در دامنه کوهپایه قرار دارد.

وی در مورد تاثیر گرافیک بر هویت شهرها افزود: در واقع گرافیک بر نشانه‌ها و در نهایت هویت شهرها تاثیر می‌گذارد. اگر به عکس‌های قدیمی تهران نگاه کنید خانه‌هایی را می‌بینید که متعلق به مکتب قاجار هستند اما دیگر از آن خانه‌ها خبری نیست چون گرافیک شهری تغییر پیدا کرده است.

این گرافیست در مورد کاربرد نشانه‌های شهری اظهار کرد: مردم سالها است از نشانه‌های شهری به صورت‌های مختلف استفاده کرده‌اند. تابلوی راهنمای مسیر و اماکن شهری، انواع علائم، نشان‌های نوشتاری به صورت نمادین و تصویری، تابلوهای بزرگ و بیلبوردهای شهری نمونه‌های مهمی از این نوع نشانه‌ها هستند.

سپهر با بیان اینکه با استفاده از این نشانه‌ها قبل از اطلاع‌رسانی می‌توانیم هویت از دست رفته شهر را بازسازی کنیم، اضافه کرد: ما گرافیست‌ها در حقیقت در مجموعه گرافیک محیطی فعالیت می‌کنیم تا علاوه‌بر هویت سازمانی، یک هویت شهری هم هدیه کنیم.

وی عنوان کرد: اگر بخواهیم عاشقانه طراحی گرافیک شهری را انجام دهیم باید به این فکر کنیم که درحال ساختن یک شهر هستیم. اگر چنین فکری در یک یک گرافیست‌ها باشد، شهر ساخته می‌شود.

سپهر نشانه و علایم راهیابی مسیر، طراحی اطلاع رسانی عمومی، آگهی و تبلیغات فرهنگی و تجاری، ارتباط از طریق طراحی هویت بصری سازمانی و مجموعه نشانه‌های تجاری و فرهنگی، شکل دادن به حس کلی یک مکان و طراحی سه بعدی مفهومی، تزئینی و انتزاعی را مهم‌ترین موضوع‌های طراحی گرافیک شهری عنوان کرد.



این گرافیست با بیان اینکه نشانه‌های شهری از سه رکن اطلاعات، فناوری و مواد تشکیل شده‌اند، گفت: امروزه با ایجاد شهرهای بزرگ یک نوع گیجی و سردرگمی در نشانه‌ها و علائم ایجاد شده است. این فضاهای اضافه شده به شهر سردرگمی به افراد می‌دهد و تنها کسی که می‌تواند به بهم ریختگی معماری و شهری سامان دهد، طراح گرافیک شهری است.

وی در پایان در مورد سامان دادن به طراحی گرافیک شهری توضیح داد: اگر رنگ‌های مناسب شهر یا روان شناسی شهرمان را شناخته باشیم، به جای نسخه‌برداری محض از آثار خارجی می‌توانیم نشانه‌های شهری منطبق با شرایط عمومی مکان، زمان، فرهنگ و هنر بومی خویش را بسازیم.