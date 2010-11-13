به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه کاری از گروه سیاسی - اقتصادی شبکه خبر است که در 13 قسمت 10 دقیقهای با موضوعهایی همچون بررسی و تحلیل روابط تجاری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با کشورهای آفریقایی تهیه و به زودی از این شبکه روی آنتن میرود. این برنامه قرار است روزهای سهشنبه ساعت 15:15 پخش و همان روز ساعت 23:15 تکرار شود.
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