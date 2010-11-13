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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۱

اخبار تلویزیون/

برنامه "ایران و آفریقا" به زودی از شبکه خبر پخش می‌شود

برنامه "ایران و آفریقا" به زودی از شبکه خبر پخش می‌شود

برنامه "ایران و آفریقا" به زودی روزهای سه‌شنبه ساعت 15:15 از شبکه خبر روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه کاری از گروه سیاسی - اقتصادی شبکه خبر است که در 13 قسمت 10 دقیقه‌ای با موضوع‌هایی همچون بررسی و تحلیل روابط تجاری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با کشورهای آفریقایی تهیه و به زودی از این شبکه روی آنتن می‌رود. این برنامه قرار است روزهای سه‌شنبه ساعت 15:15 پخش و همان روز ساعت 23:15 تکرار شود. 
 
- کیومرث طهماسبی، معاون امور مجلس و استان‌های سازمان صدا و سیما در جمع مدیران و برنامه سازان مرکز گلستان تاکید کرد دستور کار شبکه‌های استانی برنامه‌هایی با محوریت دین، اخلاق، امید و آگاهی باشد.

- همزمان با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان قزوین سه طرح رادیو تلویزیونی در صدا و سیمای مرکز قزوین به بهره‌برداری رسید.

- با حضور کیومرث طهماسبی معاون امور مجلس و استان‌های سازمان صدا و سیما هفت طرح رادیو و تلویزیون صدا و سیما صدا و سیمای خراسان شمالی به بهره‌برداری رسید.

  

کد مطلب 1190406

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