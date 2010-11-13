به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی معاون سیمای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نشست مدیران طرح و برنامه و نظارت شبکه و معاونت سیما ضمن تاکید بر اهمیت طرح و برنامه و نظارت در برنامه سازی گفت: طرح و برنامه و نظارت مغزمتفکر، قطب نما و نقشه راه برای توسعه کیفی و کمی تولیدات سیما، به منظور مطالبه، هدایت، بررسی، نظارت و ارزشیابی است.

وی بر تقویت طرح و برنامه و نظارت تاکید کرد و گفت: این تقویت به معنی چابک سازی در نیروی انسانی و ساختار و بهره‌گیری هدفمند و نظامند از همه ظرفیت و توان هنرمندان و اندیشمندان حوزه هنر و رسانه درکشور است.

معاون سیما در ادامه گفت: بهترین نیروها باید در طرح و برنامه و نظارت استفاده شوند، زیرا طرح و برنامه و نظارت بازوی پر توان شورای راهبردی و مدیریت شبکه است و چنانچه عملکرد مناسب و صحیحی داشته باشد موجب تقویت برنامه سازی و ارزیابی مناسب در سیما خواهد شد.

دارابی بیان کرد: با بهره مندی از این توان و ظرفیت طرح و برنامه و نظارت می­توان شاخص مناسبی برای ارزیابی مدیران و برنامه سازان و عزل و نصب نظامند آنان به دست آورد.

وی درخصوص نحوه فعالیت طرح و برنامه و نظارت ضمن تاکید بر ضرورت به وجود آمدن نهضت فیلم نامه نویسی درسیما گفت: طرح و برنامه نباید منفعل عمل کند، بلکه طرح‌های دریافتی باید به دقت مطالعه و انطباق یا عدم انطباق طرح بر اساس محورهای چهارگانه (دین ، اخلاق ، امید ، آگاهی با تاکید بر تقویت نهاد خانواده) ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی مشخص و جهت اصلاح یا تکمیل ابلاغ شود.

دارابی با اشاره به هجمه شبکه­های خارجی، مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم از سیما تاکید کرد: فرصتی برای غفلت وجود ندارد و همه باید متعهدانه ، دلسوزانه و با تمام توان برای اصلاح فرایند تولید و برنامه سازی اقدام کنند و از نیروهای جوان و متعهد برای نوآوری درعرصه فیلم نامه نویسی استفاده شود.

معاون رئیس سازمان در امور سیما درپایان ضمن تشکر از تلاش و زحمات مدیران وکارشناسان طرح و برنامه و نظارت ، خواهان تلاش بیشترآنان شد و تاکید کرد دور جدیدی در سیما آغاز شده است که نقش طرح و برنامه و نظارت در آن بسیار حایز اهمیت و برجسته است.

در این دیدار که 3 ساعت طول کشید، مدیران طرح و برنامه و نظارت شبکه‌ها و اداره کل طرح و برنامه و نظارت معاونت سیما حضور داشتند و پیش از ارائه نقطه نظرات معاون سیما، به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.