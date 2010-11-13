مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز شنبه کشور

ایران :

آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه تاکید کرد: بازداشت و محاکمه فتنه گران فراری به محض بازگشت

با واریز به حساب تمام سرپرستان در سراسر کشور؛ 20 میلیون خانوار ایرانی یارانه نقدی گرفتند

نرخ بنزین ذخیره شده 100 تومان باقی می ماند؛ برای مصرف بنزین کارت سوخت عجله نکنید

تفاهم:

وزیر امور اقتصادی و دارایی: نرخ سود بانکی تغییر نمی کند

مهلت 10 روزه به طلافروشان

حمایت شیلات از پرورش ماهیان خاویاری



جام جم :

ضرغامی: مستند، کلید تحول در رسانه ملی است

فرستادگان پاپ در قم

همه چیز آماده اجرای هدفمندی یارانه ها

جوان:

تقسیم پست های کلیدی عراق با فرمول شیعیان

رئیس جمهور: نمی خواهیم اروپایی شویم و نمی شویم

"بله" اشتون به تاریخ پیشنهادی جلیلی



جهان صنعت:

اعلام نماگرهای اقتصادی توسط بانک مرکزی؛ نرخ رشد اقتصادی ایران گم شده است

سیاست های واشنگتن و پکن کانون انتقادهای جهانی؛ پشت آمریکا در نشست G20 خالی شد

احتمال افزایش 4 تا 18 درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی



حمایت:

پایان هشت ماه بحران سیاسی در عراق

تعویض پرده کعبه در روز عرفه

رئیس قوه قضائیه: خدشه به اسلامیت نظام خیانت به اهداف آن است





خراسان:

تحریف نام خلیج فارس در گوانگجو، کاروان ایران می ماند یا باز می گردد

عذرخواهی فرماندار مشهد از مردم به خاطر صف های طولانی CNG

موافقت اشتون با پیشنهاد جلیلی برای برگزاری مذاکرات در 14 آذر



دنیای اقتصاد:

یارانه همه خانوارها واریز شد؛ اصلاح قیمت ها کلید می خورد؟ نوبت گام دوم هدفمندی

عدم همراهی 20 قدرت اقتصادی با فشار آمریکا بر چین

اولتیماتوم به طلافروشان



صبح اقتصاد:

تعرفه های آب اصلاح شود؛ سرمایه گذاری در بخش آب بدون متولی

تولید در انتظار اعتبارات ویژه

تا پایان سال اجرایی می شود؛ راه اندازی شبکه ابر رایانه ملی



شرق:

فشارهای هیلاری کلینتون نتیجه نداد؛ ملاقات به وقت تهران

آیت الله جنتی با اشاره به افراد درگیر در حوادث اخیر اعلام کرد: اینها آتش زیر خاکسترند

آیت الله صادق لاریجانی به دعوت از فرای واکنش نشان داد: انتقاد رئیس قوه قضائیه از میهمان آمریکایی همایش ایرانیان



فرهیختگان:

امام جمعه موقت تهران: مرخصی به برخی زندانیان ندهید، جلسه می گذارند

نخست وزیر چین از ایران عذرخواهی کرد؛ جنجال استفاده از خلیج عربی در افتتاحیه بازیهای آسیایی 2010



کیهان:

شکست طرح های آمریکا در عراق، طالبانی رئیس جمهور، مالکی نخست وزیر

جشن خانه دار شدن همه ایرانیان تا پایان دولت دهم

تظاهرات ضد دولتی در لندن به خشونت کشیده شد؛ زنجیره آشوب های خیابانی در اروپا؛ فتنه گران در آتشی که خود افروختند



گسترش صنعت:

اکونومیست در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: کاهش هزینه های دولت ایران

معاون پارلمانی رئیس جمهوری: سهم محرومان از یارانه ها 2 برابر می شود

احمدی نژاد در جمع مدیران استان قم: اجرای سیاست کنترل جمعیت یکی از اشتباهات بزرگ بود



ملت ما:

محسن رضایی در یک همایش تخصصی مطرح کرد؛ انتقاد از بحث های شعاری و تبلیغاتی در برابر تحریم ها

مهدی چمران، رئیس شورای عالی استانها: بحران پشت بحران گریبانگیر شوراها می شود

ناظری پس از دریافت نشان در کنگره شمس تبریزی: اگر شمس نبود، مولانا نمی توانست روی موسیقی و اجتماع تاثیر بگذارد





همشهری:

پل جوادیه امروز در جنوب تهران به بهره برداری می رسد؛ نخستین پل سه پایه دنیا

ترافیک کتاب درتهران امروز سنگین است

دولت پرونده مرحله اول یارانه ها را بست