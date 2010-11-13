تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و دوم آبانماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با ششم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با سیزدهم نوامبر سال 2010 میلادی.
- دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 13:30 امروز 22 آبانماه بین تیمهای فوتبال ذوب آهن ایران و سئونگنام کرهجنوبی با قضاوت یویچی نیشیمورا ژاپنی در ورزشگاه المپیک شهر توکیو ژاپن برگزار میشود.
- نخستین روز از شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* شنا: مسابقات 400 متر مختلط و 200 متر پروانه
* ژیمناستیک: مسابقات تیمی
* قایقرانی - اسلالوم: مقدماتی کانوی یک نفره
* دوچرخه سواری: بخش 4 کیلومتر انفرادی پیست
* ووشو: مسابقات اوزان 52 و 60 بانوان و 56 ، 60 ، 70 و 75 کیلوگرم آقایان
* جودو: مسابقات اوزان 100 و بعلاوه 100 کیلوگرم مردان
* تیراندازی: تفنگ بادی 10 متر و تپانچه 50 متر
* تنیس روی میز: مسابقات مقدماتی بخش تیمی
* شطرنج: مرحله مقدماتی
* قایقرانی بادبانی: مرحله مقدماتی
* بیلیارد: مرحله مقدماتی
* فوتبال: دیدار سوم تیم فوتبال امید ایران برابر ویتنام
* والیبال: دیدار با مغولستان
- برنامه مسابقات امروز فوتبال شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی به شرح زیر است:
گروه A:
* چین - مالزی
* قرقیزستان - ژاپن
گروه B:
* بحرین - ترکمنستان
* ایران - ویتنام
گروه C:
* اردن - کره شمالی
* کره جنوبی فلسطین
- هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار تیمهای فولاد یزد و آلومینیوم هرمزگان از گروه "ب" پیگیری میشود.
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