تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و دوم آبان‌ماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با ششم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با سیزدهم نوامبر سال 2010 میلادی.

- دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 13:30 امروز 22 آبان‌ماه بین تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و سئونگنام کره‌جنوبی با قضاوت یویچی نیشیمورا ژاپنی در ورزشگاه المپیک شهر توکیو ژاپن برگزار می‌شود.

- نخستین روز از شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* شنا: مسابقات 400 متر مختلط و 200 متر پروانه

* ژیمناستیک: مسابقات تیمی

* قایقرانی - اسلالوم: مقدماتی کانوی یک نفره

* دوچرخه سواری: بخش 4 کیلومتر انفرادی پیست

* ووشو: مسابقات اوزان 52 و 60 بانوان و 56 ، 60 ، 70 و 75 کیلوگرم آقایان

* جودو: مسابقات اوزان 100 و بعلاوه 100 کیلوگرم مردان

* تیراندازی: تفنگ بادی 10 متر و تپانچه 50 متر

* تنیس روی میز: مسابقات مقدماتی بخش تیمی

* شطرنج: مرحله مقدماتی

* قایقرانی بادبانی: مرحله مقدماتی

* بیلیارد: مرحله مقدماتی

* فوتبال: دیدار سوم تیم فوتبال امید ایران برابر ویتنام

* والیبال: دیدار با مغولستان

- برنامه مسابقات امروز فوتبال شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی به شرح زیر است:

گروه A:

* چین - مالزی

* قرقیزستان - ژاپن

گروه B:

* بحرین - ترکمنستان

* ایران - ویتنام

گروه C:

* اردن - کره شمالی

* کره جنوبی فلسطین

- هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار تیم‌های فولاد یزد و آلومینیوم هرمزگان از گروه "ب" پیگیری می‌شود.