داریوش رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این مجتمع با هدف بسترسازی برای تولید انبوه محصولات فرهنگی دیجیتال با محتوایی متناسب با ارزشهای نظام و ساماندهی و نظام مند کردن فعالیتهای فرهنگی در سطح این استان ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: فرهنگسازی و آشناکردن عموم مردم با فرصتها، چالشها و ارتقای سطح دانش و مهارت آنها از دیگر اهداف راه اندازی این مجتمع فرهنگی است.

رضوانی افزود: این مرکز ظرفیت بیش از 30 سیستم رایانه‌ای را در فضایی به مساحت 500 مترمربع دارد که مجهز به بخشهای اینترنت، پایگاه‌های مفید رایانه‌ای، بازی سرا و مکانهایی برای معرفی نرم افزارهای آموزنده و مفید است.

وی تصریح کرد: این مجتمع توسط اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان ایجاد و تحت نظارت این اداره کل در محل مجتمع فرهنگی هنری مهر شهرکرد راه‌اندازی می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: این مرکز مجهز به مجموعه کاملی از نرم افزارها و محصولات فرهنگی و هنری است که دارای مجوز نشر و انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور هستند که بر همین اساس علاقه‌مندان می‌توانند نسبت به تهیه محصولات مورد نیاز خود از این مجتمع اقدام کنند.

رضوانی با اشاره به نقش مهم فناوری و اطلاعات در زندگی انسانها نیز گفت: با تحول نظم اجتماعی به جامعه‌ای که آن را به طور کلی جامعه اطلاعاتی می‌خوانیم، دانش و اطلاعات نقش محوری و فزاینده در جنبه‌های مختلف زندگی انسانها بر عهده دارند.

وی بر ضرورت تجهیز استان به مراکز و مجتمعهای فرهنگی دیجیتالی تاکید کرد و افزود: با توجه به تهاجم فرهنگی دشمن و تهدیدی که از این طریق جوانان و نوجوانان کشور و استان را متوجه می‌شود لازم است که خود را به ابزارها و محصولات فرهنگی دینی تجهیز و به مقابله با جنگ نرم دشمن بپردازیم.