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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۹

برای افتتاح دو شهرستان؛

وزیر کشور امروز به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند

وزیر کشور امروز به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند

یاسوج - خبرگزاری مهر: نماینده شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی و چرام در مجلس گفت: وزیر کشور امروز شنبه برای افتتاح دو شهرستان "باشت" و "چرام" در استان کهگیلویه و بویراحمد، به این استان سفر می کند.

علی محمد بزرگواری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: با شهرستان شدن این دو بخش، انتظاری که از وزیر کشور داشتیم برآورده شد.

نماینده کهگیلویه و بهمئی بیان کرد: هدف از شهرستان شدن این مناطق این است که هرچه سریعتر توسعه پیدا کنند و وقتی توسعه می یابند که زیرساختها در این دو شهرستان فراهم شود.

بزرگواری اظهار داشت: ساختمان و تجهیزات اولیه فرمانداری مهیا شده و "شکرالله امامی" به عنوان اولین فرماندار شهرستان "چرام" کار خود را آغاز می کند اما فرماندار "باشت" هنوز معرفی نشده است.

وی درباره انتظارات خود از فرماندار جدید گفت: فرمانداری که تازه می خواهد از صفر شروع کند باید اطلاعات و آگاهی اش نسبت به این حوزه زیاد باشد و سراغ مطالبات اولویت دار مردم برود.

نماینده کهگیلویه و بهمئی همچنین درباره اختلافات نماینده گچساران با استاندار نیز گفت: این اختلافات طبیعی و سلیقه ای است و گاهی اوقات به وجود می آید منتها بستگی به ظرفیت افراد دارد.

وی از اظهار نظر در خصوص عملکرد استاندار استان خودداری و آن را به پس از افتتاح شهرستان چرام موکول کرد.

کد مطلب 1190419

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