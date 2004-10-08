حدادي ركورد كسب امتيازات را شكست

به گزارش خبرنگار" مهر" درحاليكه تيم ملي اميد ايران در كوارتراول مقابل قطر به تساوي 12 امتياز دست يافته بود هر 12 امتياز تيم ايران را حامد حدادي كسب كرده بود. حدادي در اين بازي ازمجموع 20 پرتاب دو امتيازي، 14 پرتاب موفق داشت كه با 70 درصد بهترين پرتاب كننده دو امتيازي بود. حدادي 10 ريباند و 4 بلاك شات را نيز به خود اختصاص داد. در تيم ايران علاوه برحدادي، منوري با 9 امتياز، شمس الدين با 7 امتياز، باهران با 4 امتياز اميني و ساهاكيان با دو امتياز و روزبهاني با يك امتيازديگربازيكناني بودند كه كسب امتياز كردند. درتيم قطر هم سعدعبدالرحمن با كسب 15 پرامتيازترين بازيكني بود كه پس از وي مالك با 10 امتياز، پرامتيازترين بازيكنان بودند.