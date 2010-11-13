سعی کردم زحمات همه عوامل تولید "مختارنامه" را در تدوین به هدر ندهم

مهدی حسینیوند، تدوینگر مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" درباره پذیرش این سریال به خبرنگار مهر گفت: تقریباً یک سال بعد از شروع فیلمبرداری یعنی سال 84 با پروژه "مختارنامه" قرارداد بستم. من قبلاً سریال "معصومیت از دست رفته" را با داود میرباقری کار کرده بودم و با روحیات او کاملاً آشنایی داشتم و از نتیجه آن کار خیلی راضی بودیم.
وی در ادامه افزود: هر فردی دوست دارد در کارنامه هنریاش کارهای شاخص بیشتر باشد و مجموعه "مختارنامه" هم جزو سریالهای ماندگار تلویزیون بود. به همین دلیل وقتی مدیر تولید این پروژه به من پیشنهاد داد با خوشحالی پذیرفتم، چرا که علاقمند بودم باز هم با داود میرباقری همکاری داشته باشم.
حسینیوند در پاسخ به این سئوال که تدوینگر به هر حال کارگردان دوم محسوب میشود، آیا سلایقتان با میرباقری برای تدوین همخوانی داشت، چرا که میرباقری وسواس زیادی در کار دارد، توضیح داد: همزمان با فیلمبرداری تدوین اولیه شروع شد و ما خیلی عقب از گروه نبودیم. من بعد از اینکه صداها را سینک و سکانسها هم مونتاژ اولیه میکردم برای داود میرباقری میفرستادم. "مختارنامه" این فرصت را به دست ما داد تا آرام آرام سلایق یکدیگر دستمان بیاید.
این تدوینگر خاطرنشان ساخت: تدوین اولیه را بدون حضور کارگردان تمام کردیم و بعد از آن تقریباً برای تدوین نهایی همه چیز آماده بود و با متریال آماده کار را انجام دادیم و چون میرباقری در جریان کار ما بود، بنابراین در تدوین نهایی مشکلی نداشتیم که حالا باید کاتهای خاصی داشته باشیم یا نه. در مجموع همکاری خوبی بود.
وی با اشاره به اینکه میرباقری جزو کارگردانانی است که به کارش اشراف زیادی دارد، توضیح داد: او از کارگردانان حرفهای است و وقتی کاری شروع میکند ذهناش را متمرکز بر کار میکند. علاوه بر آن ما در طول کار خیلی درباره کلیت کار صحبت میکردیم و چون در کلیت به توافق رسیده بودیم دیگر نیازی نبود در جزییات وارد شویم، چرا که اساس کار مشخص شده بود.
حسینیوند درباره ریتم مناسب سریال "مختارنامه" گفت: معتقدم کارگردان بعد از فیلمبرداری کارش تمام نمیشود. در واقع تدوینگر و کارگردان مکمل یکدیگر هستند و اگر این اتفاق نیفتد قطعاً نتیجه کار رضایتبخش نخواهد بود. دلیل ریتم مناسب مجموعه "مختارنامه" هم به خاطر این است که این اتفاق افتاد. اینکه ریتم قصه کجا تند و کجا با تامل باشد، نتیجه تعامل خوب میان من و میرباقری بود. مسلماً تعامل دو طرف منجر به نتیجه خوبی هم میشود.
این تدوینگر درباره اینکه تدوین مجموعه "مختارنامه" چه جایگاهی در کارنامه هنریاش دارد، توضیح داد: من همیشه کارهای میرباقری را دوست داشتم، چرا که میدانم او وسواس زیادی به کارهایش دارد و خیلی هم زحمت میکشد. من از نزدیک شاهد تلاش همه عوامل برای تولید بهتر "مختارنامه" بودم و سعی کردم در تدوین زحمات همه عوامل را در نظر بگیرم و آن را به هدر ندهم.
وی اشاره کرد: شاید باورتان نشود، اما برای تدوین این پروژه خیلی زحمت کشیدم و شب و روزم را برای این کار گذاشتم. گرچه پنج سال از عمرم را برای سریال "مختارنامه" گذاشتم، اما از نتیجه کار خیلی راضی هستم.
حسینیوند در پاسخ به این سئوال که تدوین کدام یکی از صحنهها برایتان جذابیت خاصی داشته، توضیح داد: تدوین همه سکانسها برایم جذاب بود، ولی صحنههایی که نعمان بن بشیر (داود رشیدی) و مختار (فریبرز عربنیا) با یکدیگر بحث و جدل داشتند را خیلی دوست داشتم و برایم شیرینی خاصی داشت. علاوه بر آن سکانسهای عاشورا هم خیلی خوب بود، چون میرباقری با حساسیت زیادی کار کرده بود.
این تدوینگر ادامه داد: در طول این پنج سال هیچ وقت پیش نیامد که با خودم بگویم خسته شدم و ای کاش این پروژه تمام شود و من به سر کار دیگری بروم. هر روز با عشق کار میکردم.
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