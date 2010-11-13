احسان پیغمبری اولین مدال کاروان ورزشی ایران را کسب کرد

به گزارش خبرنگارمهر، در اولین روز از شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو در رقابتهای ووشو، صبح امروز مبارزات تالو برگزار شد که احسان پیغمبری برای اجرای فرم "چانگ چوان" بر روی تالو فیلد رفت و با امتیاز 70/9 به کار خود پایان داد.

وی که دو روز قبل از ناحیه کمر به شدت آسیب دیده بود با همین امتیاز به مدال برنز دست پیدا کرد و اولین مدال را برای کاروان ورزشی ایران به گردن آویخت. نماینده پین با 78/9 و تالوکار ژاپنی با امتیاز 72/9 مدالهای طلا و نقره را کسب کردند. در ادامه رقابتهای ووشو عصر امروز سانداکاران ایران به مصاف رقبای خود می روند.