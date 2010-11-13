استرس زیاد بازیکنان صنعت ساری برابر ابومسلم طبیعی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار بالویی شامگاه جمعه پس از تساوی برابر ابومسلم خراسان به خبرنگاران گفت: بازیکنان ما در این دیدار با وجود آنکه در خانه بازی می کردیم متاسفانه احساسی بازی کردند و این امر استرس زیادی به آنان وارد کرده بود.

وی افزود: متاسفانه این امر باعث شد تا پایان بازی نتوانیم کنترل بازی را به خوبی داشته باشیم و از موقعیت های به وجود آمده نهایت استفاده را ببریم.

مدیر فنی تیم صنعت ساری با اشاره به اینکه روی استباهات فردی بازیکنان صنعت، دو گل از ابومسلم در نیمه نخست این مسابقه دریافت کردیم اضافه کرد: ابومسلم با تجربه های لیگ برتری خودش در این دیدار فقط دو موقعیت بر روی دروازه ما ایجاد کرد که متاسفانه هر دو موقعیت آنان هم تبدیل به گل شد.

بالویی ادامه داد: در بین دو نیمه با صحبت های کادر فنی، بازیکنان تیم به شرایط مسابقه بازگشتند و استرس آنها کم شده بود که خوشبختانه توانستیم دو گل عقب افتاده را با تساوی قابل قبولی جبران کنیم.

وی گفت: در نیمه دوم، پنج شانس مسلم گلزنی داشتیم که مهاجمان ما قدر موقعیت های به دست آمده را نداشتند.

مدیر فنی تیم صنعت ساری با اشاره به اینکه تیم ما به زمان بیشتری برای هماهنگی و کسب نتایج قابل قبول نیاز دارد، از هواداران این تیم خواست با صبر و حوصله بیشتری در کنار و همراه نماینده مازندران در رقابت های این فصل لیگ دسته یک باشند.

بالویی با بیان اینکه خوشبختانه توانستیم شرایط روحی و روانی و دوستی را در بین بازیکنان صنعت ایجاد کنیم خاطرنشان کرد: امیدواریم این روند با کسب نتایج دلخواه هواداران، مازندران را پس از سالها دوری به لیگ برتر برساند.

تیم های صنعت ساری و ابومسلم مشهد در چارچوب هفته پنجم رقابت های فوتبال دسته یک باشگاه های کشور عصر جمعه در ورزشگاه شهدای ساری به تساوی دو بر دو دست یافتند.