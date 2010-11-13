محمودآباد؛ روستایی در پایتخت که در دسترس نیست

به گزارش خبرنگار مهر در فیروزکوه، روستای محمودآباد با داشتن 300 خانوار از توابع بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه و شمال شرق استان تهران محسوب شده و استقرار در میان کوهستانی زیبا عرصه آن را به بستری مناسب جهت رشد گونه های مختلف محصولات کشاورزی مبدل ساخته است.

این روستای سرسبز مناطق دیگری همچون سیمین دشت، گرمسار و حصاربن را در همسایگی خود می بیند و به دلیل داشتن محصول مرغوب انار می توان آن را پایتخت این محصول در استان تهران نامید اما مردمان محمودآباد که حضور رهبرکبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) را طی دوران تبعید علما در این روستا به عنوان بزرگترین افتخار خود قلمداد می کنند این روزها از مشکلاتی رنج می برند.

جاده نامناسب معضل فصول برداشت کشاورزان محمودآباد

یکی از اهالی روستای محمودآباد به خبرنگار مهر گفت: روستای محمودآباد به لحاظ داشتن زمینی حاصلخیز در وضعیت مناسبی بسر می برد و جوانان آن هیچ رغبتی برای مهاجرت به تهران ندارند.

وی ادامه داد: البته این عدم رغبت برای مهاجرت به پایتخت تا زمانی استمرار خواهد داشت که زمین برای کشت و زرع در اختیار قشر جوان قرار گیرد اما متاسفانه در سالهای اخیر زمینهای دولتی با افزایش وسعت نه تنها عرصه ای در اختیار مردم قرار نداده بلکه برخی اراضی کشاورزان را نیز با پیشروی در داخل عرصه های ملی جای داده است.

از دیگر روستاییان محمودآباد با گلایه از راه مواصلاتی این روستا گفت: ساماندهی راه مواصلاتی روستای محمودآباد برای اهالی آن به یک آرزوی دست نیافتنی مبدل شده است.

وی بیان داشت: در فصول برداشت حمل و نقل محصولات زراعی از محمودآباد به مراکز تحویل خارج از حوزه این روستا دغدغه ای بزرگ شمرده می شود و کشاورزان را با معضلات عدیده ای مواجه می سازد.

جوان ساکن محمودآباد، در دسترس نبودن تلفنهای همراه را از دیگر معضلات روستای خود برشمرد و گفت: بسیار شنیده می شود که در رسانه های گروهی به کرات دنیای امروز را عصر ارتباطات و فناوری می نامند اما اهالی روستای محمودآباد که در حوزه استحفاظی استان محل پایتخت کشور یعنی تهران قرار دارند قادر به استفاده از فناوری همه گیر تلفن همراه نیستند.

فقدان گاز شهری از دیگر مشکلاتی بود که بانویی خانه دار بدان اشاره کرد و گفت: بسیاری از نواحی استان تهران که به لحاظ شرایط جوی در ردیف نقاط گرمسیری قرار می گیرند طی سالهای گذشته از نعمت گاز بهره مند شده اند.

وی افزود: اما محمودآباد و چند منطقه روستایی دیگر در شهرستانهای فیرزوکوه و دماوند همچنان در حسرت گاز شهری بسر می برند درحالیکه نواحی یاد شده در زمره سردترین مناطق استان تهران قرار دارند.

لزوم تعیین کاربری روستای محمودآباد

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در خصوص معضلات روستای محمودآباد گفت: در وزارت راه موضوع مسیر مواصلاتی روستای محمودآباد به شکلی خاص در حال بررسی است و به زودی در این خصوص اخباری خوش به اهالی نجیب این روستا خواهد رسید.

شاهرخ رامین خواستار مشخص شدن کاربری مسیرهای محمودآباد شد و افزود: مناطق کوهستانی طول مسیر محمودآباد با داشتن زیباییهای بسیار و منحصربه فرد می تواند مورد توجه گردشگران خاص اینگونه نواحی قرار گرفته، کمکی به گسترش صنعت توریسم محسوب شود.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر این خاک حاصلخیز نواحی یاد شده می تواند بستری مناسب جهت گسترش عرصه های باغی، افزایش تولید محصولات کشاورزی و بالابردن فرصتهای شغلی برای جوانان قلمداد شود.

وی با اشاره به منابع آبی مناسب شهرستان فیروزکوه عنوان کرد: در شهرستان فیروزکوه و روستای محمودآباد منابع آبی مناسبی وجود دارد که با اعمال مدیریتی درست بر این منابع کشتزارهای نواحی مذکور براحتی قابل بهره برداری هستند.

رامین از وجود 500 هکتار زمین آماده واگذاری در محمودآباد خبر داد و گفت: در محمود آباد 500 هکتار زمین آماده واگذاری وجود دارد که با توجه به حفر سومین چاه، رسیدن آن به آب و استفاده از شیوه های نوین آبیاری تحت فشار می توان عرصه های باغی دیم را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

گازرسانی به چهار روستای فیروزکوه در آینده ای نزدیک

فرماندار فیروزکوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان اظهار داشت: قضاوت منصفانه در خصوص عملکرد شرکت گاز شهرستان فیروزکوه نشان از پیشرفتی مناسب دارد.

سعید افشار نادری ادامه داد: در دولتهای نهم و دهم، ارجمند و فیروزکوه به عنوان دو شهر شهرستان فیروزکوه و 17 روستای بخشهای مرکزی و ارجمند از نعمت گاز شهری برخوردار شده اند.

این مسئول از آغاز به کار طرحهای گازرسانی به چهار روستای دیگر شهرستان فیروزکوه خبر داد و خاطرنشان کرد: شرکت گاز بر طبق برنامه ریزیهای سالانه و با توجه به اولویتهای اجرایی، هدف آینده خود را طراحی و متعاقبا عملیاتی می سازد از این رو نهاد مذکور مراحل اجرایی گازرسانی خود را در چهار روستای این شهرستان آغاز کرده است.

وی ایستگاه حبله رود را جهت گازرسانی به محمودآباد مناسب ارزیابی نکرد و افزود: موضوعی که پیرامون گازرسانی به محمودآباد وجود دارد ناتوانی ایستگاه "حبله رود" و نیاز به سود بردن از ایستگاههای گاز شهرستان همجوار دماوند است.

اجرای طرح رینگ فیبرنوری در محمودآباد

افشار نادری در تشریح اقدامات انجام شده پیرامون ساماندهی راه مواصلاتی محمودآباد عنوان کرد: در راستای ساماندهی جاده مواصلاتی محمودآباد مذاکراتی با مسئولان گرمسار و نماینده این ناحیه صورت گرفت که البته پیش از به ثمرنشینی طرح یاد شده نمی توان از طریق رسانه ها اخباری را به مردم ارائه کرد.

ناتوانی در استفاده از تلفنهای همراه دیگر معضلی بود که خبرنگار مهر از فرماندار شهرستان دماوند جویا شد و وی در پاسخ اظهار داشت: یکی از ویژگیهای بارز مناطق مختلف شهرستان فیروزکوه کوهستانی بودن آن است.

این مسئول بیان داشت: کوهستانی بودن مناطق مذکور از سویی و پراکندگی جمعیت در عرصه های وسیع از طرفی دیگر ایجاد امکانات خدماتی را با چالشی جدی مواجه ساخته است.