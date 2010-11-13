  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۹

بدلیل شکنجه زندانیان ؛

سازمانهای حقوق بشری دانمارک خواستار محاکمه بوش شدند

سازمانهای حقوق بشری دانمارک خواستار محاکمه بوش شدند

در پی انتشار کتابی از جرج بوش که در آن به حمایت وی از شکنجه زندانیان و بازداشتی ها اذعان شده، سازمانهای حقوق بشری دانمارک خواستار محاکمه رئیس جمهوری سابق آمریکا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مرکز تحقیقات و بازپروری قربانیان شکنجه (RCT) گفت: بوش درباره غرق مصنوعی سعی کرد تا تعریف شکنجه را تحریف کند و در عین حال تائید کرد که آمریکا قوانین بین المللی درباره منع شکنجه را نقض کرده است.

"تو مگنوسن" (Tue Magnussen) مسئول هماهنگ کنندهRCT می گوید: مرکز تحقیقات و بازپروری قربانیان شکنجه از نگرش رئیس جمهوری آمریکا درباره شیوه شکنجه غرق مصنوعی شوکه شده است.

وی گفت: بر اساس کنوانسیون ژنو تعقیب کسانی که از شکنجه استفاده کرده اند از وظایف دولت آمریکاست و این مهم است که شکنجه گران مصون از مجازات نباشند

مگنوسن افزود: ما باید به کسانی که شکنجه شدند کمک کنیم و اگر باراک اوباما خود درصدد اقدام نیست دیگر کشورها باید آمریکا را تشویق به این کار کنند.

مسئول هماهنگ کنندهRCT عقیده دارد که دانمارک باید در نشست آب و هوا در کپنهاگ [که چندی پیش برگزار شد] بر اوباما به منظور برای تحت تعقیب قرار دادن بوش فشار وارد می کرد.

کد مطلب 1190429

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها