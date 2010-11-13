سازمانهای حقوق بشری دانمارک خواستار محاکمه بوش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مرکز تحقیقات و بازپروری قربانیان شکنجه (RCT) گفت: بوش درباره غرق مصنوعی سعی کرد تا تعریف شکنجه را تحریف کند و در عین حال تائید کرد که آمریکا قوانین بین المللی درباره منع شکنجه را نقض کرده است.

"تو مگنوسن" (Tue Magnussen) مسئول هماهنگ کنندهRCT می گوید: مرکز تحقیقات و بازپروری قربانیان شکنجه از نگرش رئیس جمهوری آمریکا درباره شیوه شکنجه غرق مصنوعی شوکه شده است.

وی گفت: بر اساس کنوانسیون ژنو تعقیب کسانی که از شکنجه استفاده کرده اند از وظایف دولت آمریکاست و این مهم است که شکنجه گران مصون از مجازات نباشند

مگنوسن افزود: ما باید به کسانی که شکنجه شدند کمک کنیم و اگر باراک اوباما خود درصدد اقدام نیست دیگر کشورها باید آمریکا را تشویق به این کار کنند.

مسئول هماهنگ کنندهRCT عقیده دارد که دانمارک باید در نشست آب و هوا در کپنهاگ [که چندی پیش برگزار شد] بر اوباما به منظور برای تحت تعقیب قرار دادن بوش فشار وارد می کرد.