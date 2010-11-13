ووشوکارکشورمان که صبح امروز شنبه صاحب نخستین مدال تاریخ تالو ایران در بازی‌های آسیایی شد، در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهارداشت: از اینکه صاحب این مدال شدم خوشحالم چون آن را حق خود می‌دانستم. اما زمانی خوشحال‌تر می‌شوم که شاهد مدال آوری دیگر ورزشکاران کاروان ایران باشم.

وی ادامه داد: برای حضور در بازی‌های آسیایی زحمت زیادی کشیدم. چندین ماه تلاش و تمرین مستمر داشتم تا بتوانم یکی از مدال آوران کاروان ایران در گوانگجو شوم.

پیغمبری با تاکید بر اینکه حقش در بازی‎های آسیایی چیزی بالاتر از مدال برنز بود، تصریح کرد: حداقل حق من در این بازی‌ها مدال نقره بود. در بخشی از مسابقه حریف چینی من دستش را روی زمین گذاشت. فکر می‌کنم باید سه دهم امتیاز از او کم می‎شد اما فقط دو دهم کسر شد. واقعا نمی‎دانم چه اتفاقی افتاد فقط فکر می‎کنم حق من مدال برنز نبود.

ووشوکار ملی‌پوش کشورمان همچنین با اشاره به مصدومیتی که دو روز پیش گریبانگیرش شده بود، یادآور شد: آسیب دیدگی‎ام به حدی شدید بود که نمی‌توانستم حتی راه بروم. خیلی نگران مسابقاتم بودم اما خوشبختانه با کمک دکتر نوروزی به موقع آماده بازی‌ها شدم.

احسان پیغمبری امروز شنبه در بخش تالو مسابقات ووشو شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی صاحب مدال برنز شد. این نخستین مدال کاروان ورزش ایران در این بازی‎ها بود.