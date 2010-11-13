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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

سقائیان‌نژاد:

هنر در اصفهان قدمتی هفت هزار ساله دارد

هنر در اصفهان قدمتی هفت هزار ساله دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: شهردار اصفهان با اشاره به اینکه هنر در اصفهان بیش از هفت هزار سال قدمت دارد، گفت: این موضوع با روح مردم اصفهان آغشته شده و در راه میراث معنوی خلاصه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی سقائیان‌نژاد شامگاه جمعه در آئین‌رونمایی از دربهای حرم مطهر امام علی (ع) افزود: در 10 روزی که دربهای ساخته شده در میدان امام حسین (ع) مونتاژ می‌شد، شاهد حضور پرشور مردم در ساعات مختلف به این مکان بودیم که این امر بسیار در خور توجه است.

وی ادامه داد: در این مدت مردم حاجات خود را دریافت می‌کردند چنانچه بسیاری از مردم بدون سفر به کربلای معلی و یا نجف اشرف در این مکان حاضر و حاجت خود را گرفتند.

شهردار اصفهان با اشاره به حضور هنرمندان متعهد که دارای سابقه‌ای درخشان هستند، اظهار داشت: در واقع هنر این هنرمندان در راه میراث معنوی شیعیان که در چنین اقداماتی خلاصه شده، هزینه می‌شود و این هنرمندان میان مردم و ائمه اطهار پیوند ایجاد کرده‌اند و در راستای اعتقادات مردم گام نهاده‌اند.

همچنین در پایان از خادمان، دست‌اندرکاران، هنرمندان و مسئولانی که وظیفه ساخت این دربها را به عهده داشتند با اهدای هدایا و لوحهای تقدیر، تجلیل شد.

کد مطلب 1190431

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