هنر در اصفهان قدمتی هفت هزار ساله دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی سقائیان‌نژاد شامگاه جمعه در آئین‌رونمایی از دربهای حرم مطهر امام علی (ع) افزود: در 10 روزی که دربهای ساخته شده در میدان امام حسین (ع) مونتاژ می‌شد، شاهد حضور پرشور مردم در ساعات مختلف به این مکان بودیم که این امر بسیار در خور توجه است.

وی ادامه داد: در این مدت مردم حاجات خود را دریافت می‌کردند چنانچه بسیاری از مردم بدون سفر به کربلای معلی و یا نجف اشرف در این مکان حاضر و حاجت خود را گرفتند.

شهردار اصفهان با اشاره به حضور هنرمندان متعهد که دارای سابقه‌ای درخشان هستند، اظهار داشت: در واقع هنر این هنرمندان در راه میراث معنوی شیعیان که در چنین اقداماتی خلاصه شده، هزینه می‌شود و این هنرمندان میان مردم و ائمه اطهار پیوند ایجاد کرده‌اند و در راستای اعتقادات مردم گام نهاده‌اند.

همچنین در پایان از خادمان، دست‌اندرکاران، هنرمندان و مسئولانی که وظیفه ساخت این دربها را به عهده داشتند با اهدای هدایا و لوحهای تقدیر، تجلیل شد.