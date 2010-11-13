تغییر اسناد مالکیت به مکانیزه در حال پیگیری جدی است

احمد تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این کار موجب دقت در ثبت اسناد و تعیین حدود مالکیتهای مردم و برطرف کردن تعارضات احتمالی و تسریع در نقل و انتقالات می شود.

وی بیان کرد: همچنین کل املاک متعلق به مردم و دولت در این طرح سنددار می شوند و یک ساماندهی کلی در این رابطه در سراسر کشور انجام می گیرد.

تویسرکانی اظهار داشت: همه این املاک تحت یک نقشه واحد با عرض و طول جغرافیایی معین و مشخص می شوند و دیگر هیچ زمان اختلافی در رابطه با مالکیتها ایجاد نمی شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون بخش زیادی از پرونده های حقوقی درکشور مربوط به بحث املاک است که اگر این کار صورت گیرد، تعداد بسیار زیادی از پرونده ها در دادگستری کاهش و سامان می یابد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دولت و منابع طبیعی هنوز نتوانسته اند پیگیری لازم را برای سنددار کردن اموال و املاکشان به عمل آورند که این مسئله منجر به ایجاد مشکلاتی در خصوص زمین خواریها شده است.

تویسرکانی افزود: همچنین عادی بودن معاملات مردم و سنددار نبودن زمینها موجب اختلافاتی بین مردم شده که با اجرای این طرح بخش زیادی از این مشکلات مرتفع می شود.

ضرورت تسریع در تمدید مواد 147 و 148 قانون ثبت

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین تسریع در تمدید مواد 147 و 148 قانون ثبت، از سوی مجلس را ضروری عنوان کرد و گفت: هم اکنون این کار به شکل جدی در دست پیگیری است.

تویسرکانی در ادامه سخنان خود بیان داشت: در سفر به کهگیلویه و بویراحمد مواردی از جمله بحث ساماندهی وضعیت منابع طبیعی و تعارضات و اختلافات مردم با منابع طبیعی و همچنین نیازهای مردم در رابطه با سنددار کردن املاکشان مورد بررسی قرار گرفت.