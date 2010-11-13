دخل گلستانیها بیشتر از خرجشان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، براساس آمارهای ارائه شده از سوی اداره کل اطلاعات و آمار گلستان، میزان هزینه های خانوارهای استان نسبت به هموطنان سایر استانها کمتر است و زندگی در گلستان در مقایسه با دیگر استانها کم هزینه تر است.

بررسی شاخصهای آماری بیانگر آن است که درآمد گلستانیها ضعیف است ولی در مقایسه با دیگر هموطنان بیشتر است و نیاز به توجه بیشتری دارد.

مسکن، خوراک، حمل و نقل و ارتباطات، کالاها و خدمات، بهداشت و درمان، پوشاک و کفش، لوازم و اثاثیه و ملزومات، تفریحات و سرکشی از جمله شاخص های سنجش درآمد و هزینه ها به شمار می رود.

براساس آمارها، متوسط پس انداز یک خانوار شهری گلستان در ماه حدود 25 هزار تومان و خانوار روستایی حدود 44 هزار تومان است که این وضعیت بیانگر آنست که روستاها در گلستان همچنان به عنوان منابع تولید بشمار می روند.

براساس سرشماری سال 85 جمعیت استان گلستان یک میلیون و 617 هزار و 87 نفر بود که در برآورد جمعیت سال جاری حدود یک میلیون و 687 هزار و 86 نفر رسیده است.

از مجموع جمعیت استان، 812 هزار و 926 نفر زن و 804 هزار و 161 نفر مرد هستند که 795 هزار و 126 نفر در شهرها و 821 هزار و961 نفر در روستا بسر می برند.

درآمد سالانه خانوار شهری گلستان 79 میلیون ریال

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری گلستان با اشاره به هزینه درآمد ماهانه و تصادفی خانوارهای شهری و روستایی استان گفت: درآمد هزینه متوسط یک خانوار شهری در سال گذشته بیش از 79 میلیون و 937 هزار ریال در طول سال بوده است.

علی دنکوب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: درآمد متوسط خانوار در ماه نیز بیش از شش میلیون و 661 هزار و 416 ریال گزارش شده است.

وی اظهار داشت: درآمد - هزینه خانوار روستایی استان نیز در سال قبل بیش از 47 میلیون و 256 هزار ریال بود و درآمد - هزینه ماهانه این خانوار بیش از سه میلیون و 390 هزار ریال بوده است.

وی خاطرنشان کرد: متوسط درآمد خانوار شهری در سال قبل بیش از 82 میلیون و 878 هزار ریال بود که ماهانه درآمد این خانوار بیش از شش میلیون و 906 هزار و 500 ریال بوده است.

وی درآمد خانوارهای روستائیان را در مقایسه با خانوار شهری کمتر دانست و اضافه کرد: درآمد سالانه یک خانوار روستایی بیش از 52 میلیون و 495 هزار ریال بوده و درآمد ماهانه این خانوار چهار میلیون و 374 هزار و 583 ریال بوده است.

43 هزار تومان پس انداز خانوار روستایی گلستان

دنکوب بیان داشت: این در حالیست که پس انداز یک خانوار شهری درماه بیش از 245 هزار و 84 ریال بوده که این رقم در خانوار روستایی بیش از 436 هزار و 583 ریال بوده است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری گلستان گفت: راندمان تولید و بهره وری در روستاها بیش از شهر است و هزینه مسکن در خانوار شهری حدود 26.9 درصد، هزینه خوارکی 23.4 درصد، حمل و نقل و ارتباطات 17.6 درصد، کالا و خدمات متفرقه 10.5 درصد، بهداشت و درمان 8.4 درصد، درمان 8.4 درصد و پوشاک و کفش 5.8 درصد بوده است.

وی افزود: لوازم و اثاثیه و ملزومات ضروری 4.9 درصد و تفریحات 3.5 درصد هزینه ها را تشکیل داده است.

دنکوب به ترکیب هزینه های یک خانوار روستایی اشاره و اضافه کرد: مسکن 15.7 درصد، مصرف خوراک و دخانی 34.6 درصد، حمل و نقل و ارتباطات 15.5 درصد، کالا و خدمات متفرقه 8.1 درصد، بهداشت و درمان 9.4 درصد، پوشاک و کفش 7.7 درصد، لوازم و اثاثیه و ملزومات و ضروریات خانوار 6.3 درصد و تفریحات و سرگرمی 2.7 درصد بوده است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری گلستان، طرح هدفمند سازی یارانه را به صلاح جامعه دانست و افزود: با این کار یارانه ها بصورت واقعی در بین اقشار پردرآمد و کم درآمد تقسیم می شود و به نیازمند واقعی خواهد رسید.