ترکیب تیم فوتبال ذوب آهن برابر سئونگنام اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن ایران ترکیب این تیم را برای مسابقه حساس و سرنوشت ساز این تیم در دیدار نهایی هشتمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد.
بر این اساس شهاب گردان، سیدمحمد حسینی، علی احمدی، فرشید طالبی، حسین ماهینی، قاسم حدادیفر، مهدی رجبزاده، شاهین خیری، اسماعیل فرهادی، ایگور کاسترو و محمدرضا خلعتبری نفرات تیم ذوب آهن را در این دیدار تشکیل میدهند.
دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 13:30 امروز شنبه 22 آبانماه بین تیمهای فوتبال ذوب آهن ایران و سئونگنام کرهجنوبی با قضاوت یویچی نیشیمورا ژاپنی در ورزشگاه المپیک شهر توکیو ژاپن برگزار میشود.
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