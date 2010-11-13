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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۸:۵۵

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

پاروزن اسلالوم ایران به یک قدمی فینال رسید

پاروزن اسلالوم ایران به یک قدمی فینال رسید

نخستین روز از رقابتهای قایقرانی اسلالوم بازیهای آسیایی با راهیابی همایون محمدپور به مرحله ماقبل فینال ماده کانوی یک نفره پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو چین، رقابت‌های قایقرانی شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو در رشته‌های آبهای آرام، اسلالوم، دراگون بت، روئینگ و بادبانی در سه پیست و دریاچه آبی این شهر برگزار می‌شود که در روزنخست این بازیها نمایندگان کشورمان در مواد اسلالوم و بادبانی به رقابت با حریفان آسیایی پرداختند.

امروز و در آغاز رقابت‌های اسلالوم همایون محمد پور در ماده کانوی یک نفره در  گروه خود  در دو دور  مسابقه داد و در نهایت با احتساب بهترین زمان های خود در مکان ششم ایستاد و راهی مرحله بعد شد تا در یک قدمی مرحله نهایی قرار گیرد. در این گروه قایقرانان چین، ژاپن، ازبکستان و لبنان اول تا پنجم شدند.

نماینده کشورمان فردا در مرحله قبل از فینال به رقابت می پردازد. هم اکنون قایقرانان ایران در ماده بادبانی مسابقه می دهند.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.

کد مطلب 1190443

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