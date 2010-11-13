آموزش پیشگیری از پوکی استخوان نیاز بانوان هرمزگانی است

دکتر فاطمه نوروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: بیماری پوکی استخوان با آگاهی و آموزش قابل پیشگیری است و می توان با برگزاری دوره های آموزشی این بیماری را کنترل کرد به طوری که باید به طور منظم ورزش کنیم و استخوانهای اطفال با ورزش کردن محکم می شوند و رشد طبیعی خواهند داشت البته افراد بالغ هم باید تحرک کافی داشته و استراحت و عدم تحرک باعث تحلیل بافت استخوانی می شود.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در امور بانوان با اشاره به بیماری پوکی استخوان گفت: استئوپروز یا پوکی استخوان حالتی است که در آن استخوان شکننده و احتمال شکستگی با ضربات کوچک افزایش می یابد.

نوروزیان با اشاره به شیوع این بیماری در انسان افزود: پوکی استخوان از گرفتاریهای شایع جوامع بشری است که بعد از سن 35 سالگی روند آن در انسان آغاز می شود، حدود نیمی از زنان مسن تر از 45 سال و90درصد زنان مسن تر از 75 سال به بیماری پوکی استخوان مبتلا می شوند.

وی ادامه داد: مردان مسن نیز به پوکی استخوان مبتلا می شوند که البته میزان ابتلای آنان کمتر از زنان است و به طور تقریبی از هر سه زن یک نفر و از هر دوازده مرد یک نفر به پوکی استخوان مبتلا می شوند و این امر در سال منجر به ده هزار شکستگی ناتوان کننده در مبتلایان می شود.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در امور بانوان پوکی استخوان را مخصوص افراد مسن ندانست و افزود: همه در معرض پدیده ناخوشایند پوکی استخوان قرار داریم و افراد مسن در معرض ابتلای بیشتری قرار دارند.

وی ضمن اشاره به شیوع این بیماری در زنان خاطرنشان کرد: در زنان بعد از یائسگی به علت توقف ترشح هورمونهای زنان و نقش مهم این هورمونها در استحکام استخوانها، شیوع پوکی استخوان زیادتر می شود.

نوروزیان تحرک بدنی و ورزش را باعث استحکام استخوانها دانست و یادآور شد: عدم تحرک کافی باعث تحلیل استخوانها و پوکی آن می شود و دردهای استخوانی را بیشتر می کند و فعالیت بدنی مناسب در کودکی و نوجوانی ضامن داشتن استخوانهای قوی در بزرگسالی و سالمندی است.

وی در پاسخ به این سئوال که بیماری پوکی استخوان با چه علائمی ظاهرمی شود گفت: متاسفانه باید گفت به طور معمول پوکی استخوان قبل از بروز عوارض آن علامتی ندارد به همین دلیل آن را بیماری خاموش می نامند وعلائم هنگامی ایجاد می شود که شکستگی اتفاق افتاده باشد، درد ناگهانی و شدید در ستون فقرات یا لگن می تواند از علائم شکستگی استخوان باشد، ممکن است شکستگی مهره بدون درد اتفاق افتد و به صورت خمیدگی ستون فقرات و کاهش قد بیمار دیده شود.

نوروزیان ادامه داد: در این بیماری استخوان بدون هیچ علامتی پوک می شوند و وقتی علائم درد و شکستگی بروز پیدا می کند که بیماری در مرحله پیشرفته است.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی در امور بانوان با اشاره به نقش آموزش پیشگیری از استخوان در زنان و دختران تاکید کرد: پیشگیری از دوران کودکی شروع می شود و می توان با روشهای بسیار ساده ای خطر پوکی استخوان را کاهش داد.

وی تغذیه مناسب را از روشهای بسیار موثر برای پیشگیری از پوکی استخوان دانست و خاطرنشان کرد: غذای انسان باید محتوی پروتئینها و املاح کافی و ویتامینهای لازم باشد تا روند پوکی استخوان کندتر شود، بهترین منبع کلسیم و پروتئین شیر، پنیر، ماست و غذاهای دریای به ویژه انواع ماهی است.

نوروزیان کلسیم را اجزای سازنده استخوان دانست و افزود: غذای روزانه هر فرد بالغ حداقل حاوی هزار تا هزار و 200 میلی گرم کلسیم است البته این مقدار نیاز در زنان باردار، شیرده، یائسه، افراد مسن و بچه ها بیشتر بوده و بین هزار و 500 تا دو هزار میلی گرم است.

وی با اشاره به اینکه پوکی استخوان یکی از مهمترین عوارض کاهش مصرف کلسیم است، اظهارداشت: پوکی استخوان یکی از مهمترین عوارض کاهش مصرف کلسیم است و در صورت همراهی با عواملی مانند کمبود ویتامین ث کمبود ویتامین د، درمان با استروئیدها، بی حرکتی، مصرف نوشابه های گازدار بر شدت آن افزوده می شود.