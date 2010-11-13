نخستین کلینیک تخصصی دیابت شمال شرق تهران تاسیس می شود

اسدالله رجب در گفتگو با خبرنگار مهر در رودهن اظهار داشت: در حال حاضر هشت درصد جامعه ایرانی یعنی جمعیتی نزدیک به 5.5 میلیون نفر به عارضه دیابت مبتلا هستند که شاید نیمی از این افراد به وجود بیماری در بدن خود واقف نیستند.

در حال حاضر یکی از موارد سردرگمی بیماران مبتلا به دیابت شیوه های متعددی از مصرف داروهای کنترل قند خون توسط پزشکان متخصص در این زمینه است.

این مسئول در خصوص معضل یاد شده خاطرنشان کرد: امروزه داروهای مصرفی توسط افراد دیابتی در انواع مختلف آن عرضه می شود که تشخیص زمان و میزان مصرف به تجویز پزشک معالج بستگی دارد.

وی پیرامون تاثیران داروهای گیاهی بر بیماری دیابت گفت: در رابطه با مصرف داروهای گیاهی توصیه ای پزشکی به مبتلایان صورت نمی گیرد چراکه از عوارض بلند یا کوتاه مدت این داروها اطلاعات کاملی در دست نیست.

رجب ادامه داد: مصرف داروهای کنترل قند خون به یک روز، یک ماه و یک سال ختم نمی شود بلکه گاه ممکن است یک فرد مبتلا به این عارضه تا سالیان طولانی مجبور به استفاده از آنها باشد که در این زمینه اطلاع از عوارض جانبی امری حیاتی محسوب می شود.

رئیس انجمن دیابت ایران در پایان از احداث کلینیک تخصصی دیابت در شمال شرق استان تهران خبر داد و افزود: با تلاشهای مستمر دکتر شاهرخ رامین نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه و مسئولان انجمن دیابت رودهن نخستین کلینیک

تخصصی دیابت شمال شرق استان تهران در رودهن افتتاح خواهد شد.

شمال شرق استان تهران از دو شهرستان فیروزکوه، دماوند و بخش مرکزی تهران تشکیل شده و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت مناطق مذکور عددی بالغ بر 340 هزار نفر میباشد که این تعداد سکنه با توجه به نگاه ویژه مسئولین کشوری و در نظر گرفتن شمال شرق استان تهران به عنوان محل سرریز جمعیت پایتخت روز به روز در حال افزایش است.