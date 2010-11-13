صادق عباسی شاهکو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انجام مراحل تایید نمونه و اخذ مجوز برای نصب و راه‌اندازی تجهیزات در شبکه‌های ارتباطی مانند وایمکس ضروری است، افزود: هم اکنون تجهیزات اینترنت پرسرعت وایمکس مسیر تایید نمونه را طی کرده‌اند و برخی نیز در مرحله دریافت تایید نمونه قرار دارند.

وی با بیان اینکه اپراتورهای وایمکس قبل از استفاده تجهیزات در شبکه، آنها را برای تست و تایید نمونه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده‌اند گفت: تاکنون مشکلی از بابت تست این تجهیزات وجود نداشته و تمامی آنها تایید نمونه را دریافت کرده‌اند و مشکلی از بابت استاندارد بودن و مضر بودن ندارند.



عباسی با بیان اینکه تجهیزات وارد شده از سوی اپراتورهای وایمکس به کشور از لحاظ نوع و نمونه یکسان است گفت: به همین دلیل زمانی که نمونه اولیه این تجهیزات مورد تایید واقع می‌شود مابقی تجهیزاتی که از سوی دیگر شرکتها وارد کشور می‌شود تایید شده تلقی می‌شوند و شرکتها می‌توانند با دریافت مجوز آنها را داخل شبکه استفاده کنند.



وی با تاکید بر اینکه از چهار اپراتور وایمکس تنها یکی از اپراتورها تجهیزاتی متفاوت از دیگر اپراتورها وارد کرده است، افزود: این تجهیزات باید مورد تست و آزمایش جداگانه قرار گیرد اما نیازی نیست که مابقی تجهیزات چندین بار مورد تست قرار گیرد.



رئیس مرکز امور بین‌الملل و مهندسى ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه اگر اپراتورها بخواهند تجهیزات تکراری وارد کشور کنند نیاز به تایید نمونه مجدد نخواهد بود، گفت: برای آنکه مراحل تایید نمونه باعث عقب افتادن کار و زمان تعهدات اپراتورهای وایمکس نشود تمهیداتی در نظر گرفته شده تا اپراتورها بتوانند همزمان که تجهیزاتشان در مرحله تایید نمونه است در شبکه آنها مورد استفاده قرار گیرد به این ترتیب اپراتورها متعهد می‌شوند که در صورت بروز مشکل نسبت به جمع‌آوری تجهیزات اقدام کنند.



وی با بیان اینکه این تمهیدات قابل استفاده برای تجهیزاتی خواهد بود که به نوعی شناخته شده باشد، ادامه داد: حدود 99 درصد این تجهیزات با مشکل مواجه نخواهد شد چون این تجهیزات شناخته شده است.



عباسی گفت: ممکن است اخذ تایید نمونه برخی تجهیزات حدود 6 ماه به طول انجامد که در این صورت نمی‌توان اپراتورهای وایمکس را منتظر گذاشت به همین دلیل همزمان که مراحل تایید نمونه این تجهیزات طی می‌شود برای نصب آنها نیز در شبکه از سوی اپراتورها اقدامات لازم انجام می‌شود.