ورود روباتها به صحنه های تئاتر / آغاز اجرای تئاتر روباتی - انسانی در ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، روباتی شبه انسانی به نام Geminoid F در ژاپن پا به صحنه تئاتر گذاشته است، اما آیا این روبات قادر خواهد بود مانند یک انسان نمایشی واقعی را به اجرا بگذارد؟ با در نظر گرفتن اینکه اجرای یک نمایش نیازمند به کارگرفتن تمامی احساسات شناخته شده و شناخته نشده وجود انسان است؟

نقش این روبات در نمایش "سایونارا" کوتاه بوده و وی در تمامی طول حضورش بر روی صحنه نشسته است و حرکاتش از پشت صحنه توسط فردی کنترل می شود.

"بریرلی لانگ" هنرپیشه ای که در این تئاتر با Geminoid هم بازی است می گوید به هیچ وجه احساس وجود انسانی دیگر را در کنار خود ندارد و بر روی صحنه خود را کاملا تنها احساس می کند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، زمانی بود که کارهای تولیدی تنها کارهایی به شمار می رفتند که کارگران باید نگران از دست دادن آنها می بودند. از آن زمان تا به حال روباتها در مشاغل مختلفی جایگزین انسانها شده اند، متصدی پذیرش هتل، راننده، پرستار و اکنون شاید این روبات قصد دارد موجی از نگرانی را برای هنرپیشه های تئاتر و سینما نیز به وجود آورد.