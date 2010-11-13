سینایی: حقیقت مثل گلوله آتش سوزان است/به نسل جوان اعتماد کنید

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که اجرای آن را امیرحسین مدرس عهده دار بود، جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد،محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی مسعود شاهی دبیر سازمان جشنواره های سینمایی، حمید امیریان فرد معاون امور سینمایی حوزه هنری، کامران ملکی، داوود رشیدی، فرهاد ورهرام، منوچهر طیاب، جمال شورجه، خسرو سینایی، فیما امامی، رضا دریانوش و جمع کثیری از مستندسازان داخلی و مهمانان خارجی حضور داشتند.

در بخش تقدیر، از مرتضی شعبانی و خسرو سینایی دو مستندساز عرصه سینما و تلویزیون قدردانی شد.

خسرو سینایی پس از دریافت جایزه خود گفت: چندی پیش در موقعیت دیگری به همه حاضران در سالن و 70 میلیون ایرانی بیرون از سالن گفتم ما همه از یک سرزمینیم و تنها زمانی می توانیم آن را بسازیم که دوستش داشته باشیم و دست در دست هم بدهیم.

وی ادامه داد: از اینکه در جشنواره سینما حقیقت جایزه می‌گیریم بسیار خوشحالم. در پوسترهای این جشنواره نوشته بودند "حقیقت برای همه". می‌خواستم به همه مسئولان و جوانان بگویم حقیقت مثل گلوله آتش سوزان است و اگر در مواجه با آن بی احتیاط رفتار کنیم ما و دیگران را می‌سوزاند.

سینایی با تاکید بر اینکه مسئولان باید به جوانان اعتماد داشته باشند، افزود: با این شعار مسئولان حال حاضر و مسئولان بعدی باید به نسل جوان امکان پرداختن به حقیقت با نگاه باز و امکانات فراوان را بدهند. مطمئن باشید فیلم‌هایی که بر اساس حقیقت ساخته بشوند نه فقط در ساختن جامعه ما بلکه در ساختن تاریخ موثر هستند و چه کسانی بهتر از فیلمسازان می‌توانند حقیقت را نشان دهند.



فیلمی جاذبه دارد که ساعت‌ها در مورد آن فکر شود. اگر خود مستندسازان به تنهایی نمی‌توانند این بار را به دوش بکشند مراکزی باید به آنها این امکان را بدهد ،چرا که ساخت مستند به تنهایی امکان پذیر نیست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش مستند در سینمای ایران گفت: فیلم مستند تنها دوربین دست گرفتن و ثبت وقایع نیست. ساخت مستند بر فکر و اندیشه و خلاقیت و نوآوری مبتنی است و اگر همه این ها دست در دست هم بدهند اثری مستند خلق می‌شود. در این مراسم محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش مستند در سینمای ایران گفت: فیلم مستند تنها دوربین دست گرفتن و ثبت وقایع نیست. ساخت مستند بر فکر و اندیشه و خلاقیت و نوآوری مبتنی است و اگر همه این ها دست در دست هم بدهند اثری مستند خلق می‌شود.

وی ادامه داد: فیلمی جاذبه دارد که ساعت‌ها در مورد آن فکر شود. اگر خود مستندسازان به تنهایی نمی‌توانند این بار را به دوش بکشند مراکزی باید به آنها این امکان را بدهد ،چرا که ساخت مستند به تنهایی امکان پذیر نیست. حقیقت با فطرت و ذات آدمی سرشته شده و اگر انسان در مسیر نادرستی نباشد به دنبال حقیقت است.

حسینی با تاکید بر اهمیت کار مستندسازان، افزود: در حال حاضر نبرد میان کشور ایران و کشورهای غربی صورت گرفته است. این نبرد، نبرد فکر و اندیشه است. مستندسازان در خط مقدم نبرد فکر و اندیشه هستند. ما نیاز داریم که ایران را به دیگر کشورها بشناسانیم و این کار بر عهده مستندساز است.

در بخش دیگری از این مراسم جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد اسلامی، سخنان خود را با استمداد از آیات قرآن کریم شروع کرد و گفت: پاسخ به این پرسش که حقیقت چیست واقعا سخت است. اگر ما بپذیریم سینماگر مستند بعنوان چشم ناظری ما را به مشاهده پدیده‌ها و موقعیت‌هایی می‌برد که در آن ها حضور نداریم، می‌توانیم از مفهوم دیدن و مشاهده کردن که در قرآن آمده است به نتایجی درباره سینمای مستند برسیم. دیدن و مشاهده کردن نقطه آغازی برای معنا پیدا کردن سینمای مستند است.

معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در این زمینه چهار موضوع در قرآن می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. عبرت از سرنوشت پیشینیان و مردمی که آیات الهی را انکار کردند؛ این موضوع که انسان یک نیاز کامل است و از خود هیچ ندارد؛ سوم اینکه هر پدیده حقیقت و تذکری است که ما را به حقیقت بزرگتری به نام خدا ارجاع می‌دهد و آخرین مورد اینکه انسان فانی است و پس از این جهان به جهان آخرت می‌رود.

وی همچنین افزود: به برکت انقلاب اسلامی ما به این حقایق توجه کردیم و اگر سینمای ما در جشنواره‌های جهانی مورد توجه قرار گرفت به این دلیل بود که رگه‌هایی از این توجه در فیلم‌های ما مشاهده شد.

شمقدری در ادامه تصریح کرد: ما معتقدیم سینمای مستند پایه سینمای داستانی است، البته اگر برای سینمای داستانی دو بال قائل شویم یکی رمان و ادبیات و دیگری سینمای مستند است. ما می‌خواهیم سینمای مستند بیش از گذشته رونق بگیرد.

وی افزود: من برخود واجب می‌دانم برای آثار مستند وقت گذاشته و آنها را ببینم. ما باید تلاش کنیم تا فیلم‌های مستند در سال آینده از کیفیت بهتری برخوردار شوند. در اینجا لازم است یادی از سید شهیدان اهل قلم، مرتضی آوینی داشته باشم که سینمای مستند جنگی را مدیریت کرد و باید جلساتی برای بررسی رویکرد و اثر مستندهای او برگزار شود.



مستندسازان وظیفه دارند تا پیام اسلام و انقلاب اسلامی، کشور ایران، تمدن دیرینه و مردم خوبش و دستاوردهای جمهوری اسلامی مانند دستیابی به انرژی هسته ای را در این سی سال به دنیا بشناسانند جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: در دنیا تبلیغات منفی علیه کشور ما زیاد است اما هر مهمان خارجی که به ایران وارد می شود متوجه می‌شود که اوضاع با آنچه در رسانه های جهانی تبلیغ می شود کاملا متفاوت است. معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: در دنیا تبلیغات منفی علیه کشور ما زیاد است اما هر مهمان خارجی که به ایران وارد می شود متوجه می‌شود که اوضاع با آنچه در رسانه های جهانی تبلیغ می شود کاملا متفاوت است.

شمقدری ادامه داد: مستندسازان وظیفه دارند تا پیام اسلام و انقلاب اسلامی، کشور ایران، تمدن دیرینه و مردم خوبش و دستاوردهای جمهوری اسلامی مانند دستیابی به انرژی هسته ای را در این سی سال به دنیا بشناسانند. از طرفی باید در همه موقعیت‌ها و مکان‌های داخلی و خارجی حضور پیدا کنند و اجازه ندهند امریکا در خلوتگاه‌هایش هر جنایتی را انجام دهد. ما باید به سوژه‌هایی مانند 11 سپتامبر و جنگ عراق بیشتر بپردازیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ما باید به بازخوانی حوادث تاریخی و زنده کردن آن ها بپردازیم. در حال حاضر غربی‌ها برای تمدن و انقلاب اسلامی ما تاریخ سازی می‌کنند و حوادث را وارونه جلوه می‌دهند. مستندسازان باید آنچه را که در تاریخ ماست بشکافند و بشناسند.

در ادامه مراسم شفیع آقامحمدیان، مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و دبیر چهارمین جشنواه سینما حقیقت در سخنان خود گفت: از روز شنبه اولین اکران فیلم های مستند در سینما سپیده را خواهیم داشت که در هر روز در سه سانس فیلم‌های متفاوتی به نمایش در می‌آیند. در حال حاضر به صورت آزمایشی این پروژه در دو هفته آینده برگزار می‌شود و پس از نظر سنجی به سمت تخصصی شدن حرکت می‌کنیم.

وی افزود: ما امسال در جشنواره موفق به برگزاری کارگاه های آموزشی با شرکت جمعی از فعالان مستند و دانشجویان مستند شدیم. من هر روز که از این کارگاه ها بازدید می کردم شاهد بودم که حداقل در هر جلسه حدود چهل و پنج نفر علاقه مند حضور دارند. همچنین دو نشست های تخصصی و همچنین نشستی در رابطه با جایگاه تحقیق و پژوهش در سینمای مستند با حضور خانم آنا آگیون داشتیم که با استقبال مواجه شد.

آقامحمدیان با اشاره به جشنواره چهارم گفت: در جشنواره امسال 220 فیلم ایرانی و 80 فیلم خارجی حضور داشتند که عمدتا به صورت تک سانس به نمایش درآمدند که این امر دو دلیل داشت. اول اینکه ما به مستندسازان قول داده بودیم که فیلم هایشان در اکران عمومی به نمایش در می آیند و به همین خاطر از فیلم‌سوزی دوری کردیم و به علاوه به دلیل تعداد بالای فیلم ها می‌خواستیم همه فیلم ها دیده شوند.

وی ادامه داد: ما امسال داورانی از کشورهای امریکا، فرانسه، سوئیس، اسپانیا و همچنین 35 مهمان خارجی از 16 کشور دنیا داشتیم.