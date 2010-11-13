به گزارش خبرنگار مهر، دومین شورای مشورتی دانشجویی و مشاورین رایزنی علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در هند و شبه قاره با حضور محمد حسین کریم رایزن علمی ایران در هند و شبه قاره، سرکنسول حیدرآباد، دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی هند، مشاورین مناطق شمال، مرکز و جنوب و رابطین در شهرهای مختلف هند و شبه قاره در شهر حیدرآباد برگزار شد.

مصوبات این شورای مشورتی به صورت پیشنهاد از سوی رایزان علمی جمهوری اسلامی ایران در هند و شبه قاره به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می شود.

در این نشست پیشنهاد شده که برای حفظ ارزش علمی مدارک دکتری صادره از دانشگاههای هند، ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان مقطع دکتری از دانشگاههای درجه یک منوط به داشتن یک مقاله علمی و از دانشگاههای درجه دو مشروط به داشتن دو مقاله علمی نمایه شده در یکی از پایگاههای ISI و ISC و به زبان انگلیسی باشند. در ذیل این مصوبه پیشنهاد شده است در رتبه و جایگاه کالج هایی که علیرغم داشتن نمره NAAC در سطح علمی پائینی قرار دارند بازنگری شود.

‌به گزارش مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کتاب ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ در هندوستان که مدارکشان مورد ارزیابی قرار می گیرد را در سه گروه الف، ب و ج دسته بندی کرده است. دانشگاههای گروه (الف) شامل دانشگاه‌های (ممتاز) برای‌ کلیه‌ دوره‌های‌ تحصیلی، دانشگاههای گروه (ب) شامل دانشگاه‌های (خوب) برای‌ کلیه‌ دوره‌های‌ تحصیلی و دانشگاههای است.

گروه (ج) نیز شامل 66 دانشگاه و مرکز آموزش‌ عالی‌ هند می شود که در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مدارکشان صرفا از طریق ارزیابی توانمندی های علمی پژوهشی و حرفه ای متقاضی یعنی از طریق اخذ آزمون و یا چاپ مقاله طبق موارد مورد توجه در جداول ارزشیابی مورد بررسی و ارزشیابی قرار می گیرد.

مصوبه ای درباره کسب نمره برای لیسانسها

مصوبه دیگر شورای مشورتی دانشجویان ایرانی در هند تاکید دارد که کسب نمره Second Class برای فارغ التحصیلان مقطع فوق لیسانس از دانشگاههای گروه یک و Second Higher Class برای فارغ التحصیلان از دانشگاههای گروه دو الزامی شود.

ساماندهی ورود داوطلبان ایران تحصیل در مقطع لیسانس دانشگاههای هند

ساماندهی ورود داوطلبان ایرانی تحصیل در مقطع لیسانس دانشگاههای هند و دادن مجوز صرفا به آن دسته از دانشجویانی که مایل به تحصیل در رشته هایی هستند که یا ظرفیت پذیرش آنها در ایران کم است و یا آن رشته در کشور وجود ندارد از دیگر مصوبات نشست حیدرآباد شورای مشورتی دانشجویی است.

اعمال کنترل بیشتر بر روی موسسات اعزام دانشجو و برخورد قاطع با دلال های متخلف

اعمال کنترل بیشتر بر روی موسسات اعزام دانشجو و برخورد قاطع با دلال های متخلف از طریق نمایندگی های مختلف از دیگر درخواست های شورای مشورتی دانشجویی و مشاورین رایزنی علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در هند و شبه قاره است.

به گزارش مهر، رایزن علمی ایران در هند و شبه قاره پیش از این در گفتگو با مهر درباره رابط های موسسات مجاز اعزام دانشجو گفته بود: رابط ها بیشتر از میان ایرانی های قدیمی یا دانشجویان قدیمی مقیم هندوستان و شبه قاره هستند و حتی ممکن است از میان غیر ایرانی ها باشند. بعضا این رابط ها ارتباط خود را بعد از مدتی با موسسات مجاز قطع می کنند و خودشان برای خود کار می کنند که در این صورت دیگر اصلا کنترلی بر آنها وجود نخواهد داشت. این افراد وقتی از موسسات جدا می شوند تبدیل به یک باند شده و خروجی نامطلوبشان این می شود که دلال مآبانه و با دریافت هزینه های چند برابری برای پذیرش، اسکان و حمایت های عاطفی و غیر عاطفی و ... رو به کلاهبرداری می آورند.

محمد حسین کریم با بیان اینکه "این دلالان در صورتی که دانشجویان در ارائه مدارک دچار کاستی باشند به جعل مدرک نیز روی می آورند" اظهار داشته بود: همین جعل مدرک باعث می شود که وقتی دانشجو فارغ التحصیل می شود و قصد بازگشت به کشور را دارد نگران باشد، نگرانی از این که مدرک جعلی در ایران فاش شود و اعتبارش نزد خانواده خود و جامعه خدشه دار شود. لذا کلاهبرداری این دلالان منجر به ایران گریزی و دلسردی ناخواسته برخی از دانشجویان می شود.