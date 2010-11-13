مدودف فساد در سرویس اطلاعاتی روسیه را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "دیمیتری مدودف" با تائید این مطلب گفت : در دستگاه اطلاعاتی روسیه خائنی وجود دارد که ارسال اطلاعات از جانب وی به اف.بی.آی موجب شد تا حلقه جاسوسی روسیه در آمریکا کشف شود.

دیروز جمعه شبکه خبری سی.ان.ان در مطلبی عنوان کرده بود که یک افسر ارشد روسی موجب لو رفتن جاسوسان روس در آمریکا بوده است.

این فرد سرهنگ "شرباکف" نام دارد و رئیس جمهور روسیه نیز این مطلب را تائید کرده است.

مدودف که شب گذشته در حاشیه نشست جی بیست با خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : البته اقدام شرباکف برای من یک خبر نبود زیرا ما از این اتفاق باخبر بودیم.

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که مسکو باید از این شکست درس بگیرد و از همین رو تحقیقاتی در ارتباط با چگونگی لو رفتن حلقه جاسوسان روسی در آمریکا آغاز شده است.

در تیرماه سال جاری آمریکا 10 جاسوس روسی را بازداشت کرد و در ماه جولای این 10 جاسوس روسی با جاسوس های غربی معاوضه شدند و جاسوسان روسی پس از ورود به مسکو با مقامات کرملین دیدار کردند.