10 نکته مهم برنامه پنجم برای آموزش عالی/ مصوبه دانشجوی پولی لغو شود

حجت الاسلام علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت بندهای مصوب شده بخش علم و فناوری لایحه برنامه پنجم افزود: برحسب آنچه در برنامه هدف گذاری شده است ایران باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به جایگاه دوم علم و فناوری در منطقه دست یابد و از سوی دیگر توجه به علم و فناوری به گونه ای توسعه یابد که به تجاری سازی علوم و تبدیل آن به ثروت بیانجامد.

وی یادآور شد: این موضوع که سالیانه باید نیم درصد درآمد تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص یابد اقدام مناسبی است که به تصویب رسیده و عملیاتی شدن آن در اجرا نکته دیگری است که باید توجه شود.

سلیمی به تصحیح هرم هیئت علمی در دانشگاهها به عنوان یکی از مصوبات مهم بخش علم و فناوری لایحه برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: نگاه ویژه ای به ترمیم هرم هیئت علمی در لایحه صورت گرفت و در این بخش دریچه نوینی گشوده شد.

وی افزود: در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاههای کشور نسبت درستی نیست و با تغییرات برنامه این نسبت منطقی تر شده و توانایی های علمی آنها گسترش می یابد.

افزایش سالانه ظرفیت تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزایش سالانه ظرفیت تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها را از دیگر نکات مورد توجه در برنامه پنجم برشمرد و گفت: این موضوع که ظرفیت دوره های تحصیلات تکمیلی سالانه 20 درصد افزایش یابد به افزایش قدرت علمی کشور منجر می شود.

وی به بخش تحقیقات و توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان در لایحه برنامه پنجم توسعه و مصوبات مجلس در این زمینه اشاره کرد و گفت: عملیاتی کردن حوزه تحقیقات، توسعه کارکردهای شرکت های دانش بنیان، ایجاد پارک های علم و فناوری یکی از نگاه های ویژه این بخش بود که در صورت اجرای درست در طول برنامه می تواند این بخشها را متحول کند.

ردیف دیدگاههای حجت الاسلام سلیمی درباره مصوبات برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزش عالی 1 سالیانه باید نیم درصد درآمد تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص یابد 2 نگاه ویژه ای به ترمیم هرم هیئت علمی در لایحه صورت گرفت و در این بخش دریچه نوینی گشوده شد 3 افزایش سالانه 20 درصدی ظرفیت دوره های تحصیلات تکمیلی به افزایش قدرت علمی کشور منجر می شود 4 عملیاتی کردن حوزه تحقیقات، توسعه کارکردهای شرکت های دانش بنیان، ایجاد پارکهای علم و فناوری در برنامه پنجم مصوب شد 5 حمایت از 15 دانشگاه برتر وزارتخانه های علوم و بهداشت به رقابت سالم و مثبتی میان دانشگاهها می انجامد 6 دانشگاهها می توانند در استانها شعبه تاسیس کنند و پذیرش در این شعب بدون کنکور و با تصمیم هیئت امنا امکان پذیر است که دانشجو باید شهریه بدهد 7 افزایش ظرفیت با پذیرش دانشجوی شهریه ای عدالت آموزشی و استفاده از امکانات دولتی را خدشه دار می کند 8 امیدوارم مصوبه پذیرش دانشجوی شهریه ای در شعب دانشگاههای دولتی در شورای نگهبان رد شود 9 بخشهایی از برنامه چهارم اجرایی نشده است اما باید توجه کرد که برنامه را نیز نباید ورای امکانات دولت و بدون قابلیت اجرایی، طراحی کرد 10 برنامه ریزی توسعه ای باید به واقعیات کشور هم توجه داشته باشد و در عین حال آنقدر آرمان گرایانه نباشد که نتوان آن را اجرا کرد

توسعه متعادل دانشگاهها

سلیمی با اشاره به توجه به توسعه متعادل دانشگاهها در برنامه پنجم توسعه گفت: در حال حاضر ما هر چند دانشگاههای زیادی در کشور داریم اما این دانشگاه به شکل متعادلی توسعه نیافته اند. بر اساس مصوباتی که در این بخش داشتیم سعی شد به توسعه دانشگاه ها به صورت دقیق تری پرداخته شود. در واقع حمایت از 15 دانشگاه برتر وزارتخانه های علوم و بهداشت به رقابت سالم و مثبتی میان دانشگاهها می انجامد.

امکان ایجاد شعب دانشگاههای کشور در شهرهای مختلف

وی با اشاره به فراهم شدن امکان ایجاد شعب دانشگاههای کشور در حوزه های مختلف به مهر گفت: نکته جدیدی که در این زمینه در مجلس و در قالب برنامه پنجم به تصویب رسید به این نکته اختصاص دارد که دانشگاهها می توانند در همه استانها شعبه تاسیس کنند و پذیرش در این شعب نیز بدون کنکور و با تصمیم هیئت امنا امکان پذیر است. در این بخش دانشجو باید شهریه پرداخت کند.

استدلال موافقان پذیرش دانشجوی شهریه ای در شعب دانشگاههای دولتی

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی به دو نظر موافق و مخالف در این بخش اشاره کرد و اظهار داشت: موافقان این موضوع معتقد هستند که شعب دانشگاهها می تواند ظرفیت پذیرش در دانشگاهها را افزایش دهد و از خروج بخش عمده ای دانشجو از کشور جلوگیری کند و از مشکلات فرهنگی زیادی که گریبانگیر دانشجویان ایرانی در خارج از کشور می شود نیز پیشگیری کند.

وی به عنوان مخالف این بخش از مصوبه مجلس خاطرنشان کرد: اشکال این مصوبه ان است که استدلال برای افزایش ظرفیت دانشگاهها درست اما در برابر این افزایش ظرفیت عدالت آموزشی و استفاده از امکانات دولتی خدشه دار می شود.

استدلال مخالفان پذیرش دانشجوی شهریه ای در شعب دانشگاههای دولتی

سلیمی اضافه کرد: در حال حاضر تنها 80 تا 90 هزار دانشجو در دوره های روزانه دانشگاهها بدون شهریه تحصیل می کنند و از مجموع 3 میلیون دانشجوی دیگر غیر از روزانه ها، هر دانشجوی دیگر به نحوی شهریه پرداخت می کند. در مقابل وزارت علوم اعلام کرده است که 200 هزار صندلی خالی در دانشگاهها وجود دارد و تزریقات مالی که از طریق ورود دانشجوی شهریه ای این 200 هزار ظرفیت خالی به دانشگاهها انجام می گیرد ممکن است زمینه ساز اقدامات خلاف قانون را فراهم کند.

وی گفت: این موضوع ممکن است فتح بابی شود که دیگر در دوره های روزانه نیز پذیرش دانشجو به شکل شهریه ای صورت گیرد و ورود دانشجو با پرداخت پول در دانشگاه طبقه ای نواشراف با تحصیلات عالی ایجاد می کند که این خطر وجود دارد که تجربه تلخ مدارس غیرانتفاعی در کشور تکرار شود. همانطور که در حال حاضر مدارس غیرانتفاعی بهتر از مدارس دولتی سرویس ارائه می کنند که این مسئله آسیب جدی به کیفیت آموزش وارد کرده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت یادآور شد: ممکن است همین آسیب، دانشگاه ها را نیز تهدید کند و خدای نکرده افراد به دلیل تمکن مالی خود از امکانات بهتر دانشگاهها بهره مند شوند و دانشجوی محروم بازهم محروم تر شود. این موضوع خلاف اصل قانون اساسی است که به عدم تبعیض می پردازد که امیدواریم این بخش از مصوبه برنامه پنجم از شورای نگهبان قانون اساسی رد شود و با آن مخالفت کند.

وی درباره کیفیت اجرای برنامه پنجم توسعه با توجه به اجرایی نشدن بخشی از برنامه چهارم توسعه گفت: این یک واقعیت است که بخشهایی از برنامه چهارم توسعه کشور اجرایی نشده است اما باید توجه کرد که برنامه را نیز نباید ورای امکانات دولت و بدون قابلیت اجرایی، طراحی کرد.

اجرایی کردن یک برنامه منوط به درنظرگرفتن ظرفیت اجرایی، کنش و تعامل قوای و مدیریت کشوری است

سلیمی افزود: برای اجرایی کردن یک برنامه باید ظرفیت اجرایی، کنش و تعامل قوای و مدیریت کشوری را در نظر گرفت، نه اینکه تنها به این موضوع بپردازیم که چه بندهایی اجرا شد یا نشد زیرا این مسئله مشکلی را حل نمی کند. برنامه ریزی توسعه ای باید به واقعیات کشور هم توجه داشته باشد و در عین حال آنقدر آرمان گرایانه نباشد که نتوان آن را اجرا کرد.

وی خاطرنشان کرد: از سوی بخشی نگری در فصول برنامه پنجم توسعه آسیب رسان است و بخشهای مختلف یک برنامه در هم تنیده است و در هنگام توجه به اجرایی بودن آن این درهم تنیدگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در غیر این صورت برنامه دقیقی نخواهیم داشت.